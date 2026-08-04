Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific prezentat credincioșilor din Australia și Noua Zeelandă

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, l‑a prezentat duminică, 2 august, credincioșilor pe Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Momentul a avut loc la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, Reședința episcopală din Melbourne, Australia, în cadrul Sfintei Liturghii.

În cuvântul adresat credincioșilor, Preasfințitul Părinte Mihail a evidențiat importanța acestui moment pentru viața eparhiei, exprimându‑și nădejdea că împreună cu noul Arhiereu‑vicar va întări și va înnoi lucrarea pastorală și administrativă.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului, după ce ne‑am întors de la București, unde am participat la lucrările Sfântului Sinod, iată că astăzi, în Duminica a 9‑a după Pogorârea Sfântului Duh, am săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea «Izvorul Tămăduirii», Reședința episcopală din Melbourne. De la București am venit cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific și astăzi am slujit aici prima Sfântă Liturghie împreună. Așa cum ați auzit, Sfântul Sinod a aprobat titulatura de «Pacific» a Arhiereului‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. L‑am chemat aici ca să mă ajute în lucrarea administrativă și duhovnicească a eparhiei și a răspuns asemenea Sfântului Apostol Petru. Credința Preasfinției Sale, nădejdea și dragostea de Biserică l‑au determinat să răspundă chemării noastre, astfel încât a venit aici ca să slujească Biserica, să fie aproape de credincioșii noștri din toate parohiile și să fim împreună aici pentru a întări lucrarea duhovnicească a Bisericii”, a spus Preasfinţia Sa.

Totodată, Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail a anunțat intenția înființării unor noi parohii în cuprinsul eparhiei și i‑a îndemnat pe clerici și pe credincioși să îl sprijine pe noul Arhiereu‑vicar.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a mulțumit pentru încrederea acordată și pentru primirea călduroasă, exprimându‑și disponibilitatea de a sluji cu dăruire Biserica și comunitățile ortodoxe românești din Australia și Noua Zeelandă, în ascultare și împreună‑lucrare cu chiriarhul eparhiei.

„Bucuria și emoția pe care le‑am trăit astăzi au fost dublate, pe de o parte, de această primă împreună‑slujire a Sfintei Liturghii sub protia Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, păstorul nostru, iar, pe de altă parte, de frumoasa întâmpinare și primire cu care m‑ați așteptat în Australia, precum și dumneavoastră, cei din Noua Zeelandă, primindu‑mă ca pe unul dintre slujitorii Sfântului Altar și, nădăjduiesc eu, ca pe un frate al dumneavoastră, alături de care să mergeți mai departe pe calea mântuirii în sânul Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Am auzit despre potolirea furtunii pe mare și despre credința, sau mai puțina credință, a Sfântului Apostol Petru, care, după ce a coborât din corabie, a mers o vreme pe mare, dar, temându‑se de valurile și de furtuna care îl înconjurau, a început să se scufunde și a strigat către Dumnezeu să‑l salveze. Iar îndată, spune Evanghelia, Hristos i‑a întins mâna și l‑a prins. Îmi imaginez această scenă asemenea primilor pași pe care îi face un copil în viața sa. Cei care sunteți părinți știți că, atunci când copiii încep să meargă, pornesc cu un elan deosebit și cu încredere în propriile puteri. Ei fac poate un pas, doi, trei, dar apoi, din slăbiciunea firii, își întind mâinile către părinți, cerând ajutor și sprijin. Iar îndată părintele, fie mama, fie tatăl, îi cuprinde și îi ajută, învățându‑i astfel să meargă în viață. (…) Mă încredințez rugăciunilor Preasfinției Voastre și vă rog pe toți, preoți și credincioși, să mă pomeniți în rugăciunile și în gândurile dumneavoastră înălțate către Dumnezeu, pentru ca împreună să mergem în corabia mântuirii, care este Biserica, spre limanurile cele line ale Împărăției lui Dumnezeu”, a spus Arhiereul‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a fost ales Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 2 iulie 2026. Hirotonia sa întru arhiereu a avut loc la 4 iulie 2026, în Catedrala Patriarhală istorică, fiind săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod.