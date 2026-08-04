Episcopul Tulcii la Biserica „Panaghia Agiassu” din insula Lesbos

În Duminica a 9‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit Sfânta Liturghie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iakovos, Mitropolit de Mitilene, în Biserica „Panaghia Agiassu” din insula Lesbos, Grecia, unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute locuri de pelerinaj închinate Maicii Domnului din spațiul elen.

Lăcașul de cult, datând din perioada postbizantină, adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, despre care tradiția spune că a fost zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și adusă de la Ierusalim. Totodată, biserica păstrează numeroase danii oferite de voievozii români, printre care o candelă mare din aur dăruită de domnitorul Moldovei, Grigorie Ghica.

În omilia rostită, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice din Duminica a 9‑a după Rusalii, arătând că „umblarea Mântuitorului pe mare și potolirea furtunii descoperă puterea dumnezeiască a lui Hristos și chemarea adresată fiecărui credincios de a‑și întări credința în mijlocul încercărilor vieții”. Ierarhul a subliniat că „asemenea Sfântului Apostol Petru, creștinul este chemat să privească necontenit spre Hristos, Singurul care poate întinde mâna și izbăvi pe cei care Îl cheamă cu credință și nădejde”.

De asemenea, duminică seara, ierarhul a participat la slujba Vecerniei şi la Paraclisul Maicii Domnului, săvârșite în Biserica „Panaghia Agiassu”, împreună cu soborul de clerici și numeroșii pelerini prezenți. Tot în cursul vizitei, ierarhul a vizitat Muzeul Etnografic din localitatea Ambeliko, precum și Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, monument reprezentativ al patrimoniului religios și cultural al insulei Lesbos.