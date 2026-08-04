Îndemnuri în perioada postului pentru credincioşi din Bărăgan

În Duminica a 9‑a după Rusalii, 2 august, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, judeţul Ialomiţa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaș de închinare. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia, potrivit sf‑esc.ro.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu le‑a tâlcuit credincioșilor prezenți înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice, care relatează despre umblarea Mântuitorului pe mare și potolirea furtunii. Ierarhul a subliniat că îndemnul Mântuitorului: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!” (Matei 14, 27) trebuie să devină izvor de curaj și de nădejde pentru fiecare creștin aflat în încercare.

Preasfinția Sa a vorbit și despre perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, evidențiind că cei care respectă rânduiala acestei perioade de post, însoțind înfrânarea cu rugăciunea și faptele bune, dobândesc mult folos sufletesc și primesc ajutorul Maicii Domnului.