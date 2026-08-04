Recunoaștere pentru slujirea Bisericii și a comunității

Cu prilejul Zilei Timișoarei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s‑a numărat printre cele șase personalități cărora le‑a fost conferit titlul de cetățean de onoare al municipiului, în cadrul ședinței festive a Consiliului Local, desfășurată în seara zilei de luni, 3 august, la Filarmonica Banatul din Timişoara.

Manifestarea a debutat prin intonarea Imnului Național al României și a Imnului Europei, după care au fost prezentate personalitățile cărora le‑a fost conferit titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara.

La gală au participat Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, părinții consilieri de la Centrul eparhial, alături de oficialități locale și județene, reprezentanți ai mediului universitar, ai presei și numeroși invitați.

Distincția de cetățean de onoare al municipiului Timișoara i‑a fost înmânată Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, de primarul Dominic Fritz, ca recunoaștere a activității desfășurate în ultimul deceniu în calitate de Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, perioadă marcată de numeroase proiecte sociale, educaționale, culturale și filantropice dedicate comunității bănățene.

Laudatio dedicată Înaltpreasfinției Sale a fost rostită de acad. prof. univ. dr. Ioan Păun Otiman, care a prezentat principalele repere ale vieții și slujirii Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, de la originile sale bihorene și formarea în domeniile tehnic și teologic până la activitatea misionară din afara țării. Totodată, academicianul a evidențiat lucrarea pastorală și misionară desfășurată ca Episcop al Covasnei și Harghitei, unde a contribuit la renașterea vieții bisericești prin reconstruirea unor lăcașuri de cult, precum și activitatea derulată începând cu anul 2014 în Mitropolia Banatului.

„Acordarea titlului de cetățean de onoare Înaltpreasfinției Sale reprezintă o recunoaștere firească a unei vieți așezate, trăite cu smerenie, dăruire și dragoste creștinească, în slujirea semenilor, a Bisericii, a orașului nostru și a valorilor sale creștine și naționale”, a afirmat acad. Ioan Păun Otiman.

Titlul de cetățean de onoare al Timișoarei a fost conferit profesorului Vladimir Tismăneanu, jurnalistei Brîndușa Armanca, fondatoarei Fundației „Pentru Voi”, Lailei Onu, omului de televiziune Virgil Ianțu și Elisabetei Moldovan, promotoare a drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Mitropolitul Banatului a vorbit despre proiectele sociale și medicale pe care le‑a susținut în slujba comunității și despre responsabilitatea de a răspunde suferinței prin fapte. Ierarhul a subliniat că lucrarea Bisericii trebuie măsurată prin fapte și prin grija față de cei aflați în suferință. În acest context, a amintit demersurile întreprinse pentru transformarea fostului spital abandonat de pe Calea Torontalului în viitorul Institut Regional de Oncologie, pe care l‑a numit „o catedrală a suferinței”, menită să devină totodată un loc al speranței și al vindecării.

„Unul dintre primele gânduri pe care le‑am avut după ce am venit aici a fost legat de faptul că am aflat că principalul ctitor și promotor al construirii Catedralei Mitropolitane a fost tot un bihorean, în jurul anului 1936. Atunci mi‑am spus: dacă un bihorean a avut inițiativa ridicării acestei catedrale, eu, ca bihorean, ce aș mai putea face pentru Timișoara? Și m‑am rugat: «Doamne, ajută‑mă să ridic și eu o catedrală a suferinței!». Mă refer la Institutul Oncologic, pe care nădăjduiesc că Dumnezeu și cei care conduc țara vor ajuta să fie construit. Va fi un institut al suferinței, dar, în același timp, și un loc al speranței și al bucuriei pentru toți cei care vor fi tratați acolo”, a spus IPS Părinte Mitropolit Ioan.

Amintind şi de semnificația istorică a zilei de 3 august, ierarhul a subliniat importanța unirii Banatului cu România: „Este o zi importantă pentru orașul Timișoara și pentru Banat, pentru că, în urmă cu 107 ani, și această provincie străveche, dacică și românească, s‑a unit cu trupul țării întregite. România a fost cu adevărat Mare abia după 3 august 1919. Banatul a fost ultima provincie care s‑a unit cu Țara, deși bănățenii au fost prezenți la Alba Iulia. Împrejurările internaționale și interesele statelor din jur au făcut să mai așteptăm. Însă dorința și voința bănățenilor au fost mai puternice decât planurile vecinilor noștri, iar astfel am ajuns în Sfânta Românie”.

Momentele de decernare a distincțiilor au fost completate de un intermezzo muzical susținut de David Mardan, elev în clasa a VIII‑a la Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, laureat a numeroase concursuri și olimpiade naționale și internaționale. Tânărul pianist a interpretat „Toccata” din Suita nr. 2 pentru pian de George Enescu.

Au urmat momente dedicate recunoașterii performanței în educație și cercetare. Au fost premiate Alexia Andrașoni, fiica părintelui protopop Caius Andrașoni și singura absolventă din municipiu care a obținut media 10 la examenul de bacalaureat, precum și echipa de robotică CyberMoon a Colegiului Național „C.D. Loga”, recompensată pentru rezultatele remarcabile obținute la competițiile internaționale.