Slujire şi recunoştinţă pentru clerici pensionari din Eparhia Romanului şi Bacăului

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie duminică, 2 august, în Biserica „Învierea Domnului” din Bacău. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a acordat distincții de onoare preoților pensionari care și‑au încheiat activitatea administrativă în câteva dintre parohiile Protopopiatului Bacău.

Din soborul slujitorilor care l-au însoțit în rugăciune pe Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul la Biserica „Învierea Domnului” din Bacău au făcut parte preotul Eugen Ciprian Ciuche, protoiereu al Protopopiatului Bacău, preoți din Administrația eparhială și preoți de la parohiile municipiului Bacău, cărora li s‑au alăturat 22 de preoți pensionari care și‑au încheiat activitatea în acest an, invitați de onoare la acest eveniment.

La finalul Sfintei Liturghii, soborului i s‑a alăturat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, care, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotuşanul, a sfințit două icoane murale realizate în tehnica mozaic și așezate spre închinare în pridvorul bisericii.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre motivația pentru care a fost aleasă Biserica „Învierea Domnului” pentru acest eveniment dedicat preoților din Protopopiatul Bacău, pensionați anul acesta, precizând că întreaga activitate a unui slujitor al Altarului este un periplu între propria răstignire și înviere, un continuu urcuș prin nevoințe și încercări împreună cu Hristos, Care este icoana misiunii preoțești.

„Toți părinții, de‑a lungul activității lor, și cei mai bătrâni și cei care sunt actuali în funcție administrativă, au propovăduit și propovăduiesc Învierea. Drumul nostru merge către Înviere. Toți vom trecem prin înviere, pentru faptul că trecem într‑o altă etapă a existențialității, care nu seamănă nicicum cu cele pe care le‑am petrecut în viața aceasta. Deci viața noastră este un urcuș către Paște și bineînțeles că este și o cruce. Și fiecare trebuie să urce, și de aceea vă dau un sfat: fiecare să urce pe propria Golgotă pentru a ajunge să se răstignească împreună cu El, să fie îngropat împreună cu El, pentru a învia împreună cu El. Noi ne naștem pe pământ și după aceea renaștem în Cer, trecând prin Paște”, a spus Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit diplome de vrednicie ctitorilor înnoitori ai Bisericii „Învierea Domnului”, familiei Maria şi Vasile Podoleanu și familiei Mihaela şi Claudiu Andreescu, care au donat sfântului lăcaș închinat Învierii Domnului cele două icoane lucrate în tehnica mozaic.

În cadrul evenimentului au adus cuvânt de mulțumire, la finalul activității pastoral‑misionare desfășurate în comunitățile parohiale încredințate, doi dintre preoții pensionari reprezentativi, care de‑a lungul timpului au avut diferite ascultări în Administrația bisericească a Eparhiei Romanului și Bacăului. Părintele Constantin Tomozei, fost protoiereu al Protopopiatului Bacău, având experiența a 50 de ani de slujire preoțească, a rememorat aspecte din activitatea sa, apoi a vorbit despre misiunea dificilă pe care, alături de preoți, a avut‑o în perioada de tristă amintire a istoriei țării, asemănând activitatea de atunci a ierarhiei Bisericii cu navigarea unei corăbii pe o mare învolburată.

Tot cu acest prilej, părintele Vasile Cozma, fost protoiereu al Protopopiatului Buhuși, a vorbit despre chemarea preotului pensionar de a rămâne în comuniunea liturgică a Bisericii și de a împărtăși din propria experiență pastorală preoților aflați la început de misiune preoțească.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit apoi celor 22 de preoți pensionari un dar simbolic pentru activitatea pe care au împlinit‑o în comunitățile parohiale în care au activat, precum și Diploma de onoare.

La final, preotul Avram Ionuț, parohul Parohiei „Învierea Domnului”, a mulțumit celor doi ierarhi pentru slujire și cuvântul de învățătură, precum și preoților din sobor.