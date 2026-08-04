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Rugăciune şi binecuvântare la Catedrala Episcopală din Zalău

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Un articol de: Ionuţ Chifa - 04 August 2026

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit duminică, 2 august, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, judeţul Sălaj, şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că omul își dobândește adevărata stabilitate atunci când renunță la iluzia că poate controla totul.

„În Evanghelie avem de‑a face cu oameni profesioniști, cu pescari care știau mersul apei, și cu toate acestea există o zonă importantă pe care ei nu o pot stăpâni. Domnul ne dă această lecție și nouă, celor care avem impresia că le putem coordona și prevedea pe toate. Există, din fericire, o zonă importantă pe care nu o putem stăpâni, pentru a ne putea raporta corect la Dumnezeu. E nevoie să înțelegem că nu ne descurcăm singuri, chiar dacă suntem foarte buni într‑o anumită profesie sau într‑un anumit segment al vieții. Omul puternic nu este cel autosuficient, care le poate și le rezolvă pe toate, ci omul care Îi lasă spațiu lui Dumnezeu și are încredere că El poate să facă minuni în viața sa”, a spus ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Lumină Lină” al Catedralei Episcopale din Zalău, dirijat de prof. Florin Lazăr.

 

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