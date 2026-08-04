Încurajare în demersul edilitar pentru o comunitate românească din Serbia

Data: 04 August 2026

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit duminică, 2 august, Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” din localitatea Coștei, Republica Serbia, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, conform episcopiadaciafelix.ro. Ierarhul a poposit şi a slujit în această comunitate unde la biserica parohială se desfășoară ample lucrări de reconsolidare și restaurare.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a tâlcuit pericopa referitoare la umblarea Mântuitorului pe mare și la potolirea furtunii (Matei 14, 22‑34), precum și îndemnurile cuprinse în lectura apostolică a zilei. Preasfinția Sa a arătat că marea învolburată reprezintă imaginea încercărilor prin care trece fiecare om, corabia simbolizează Biserica, iar furtuna este chipul frământărilor, al temerilor și al ispitelor care încearcă să clatine credința.

„Atunci când Hristos Se află în corabia vieții noastre, furtuna nu mai are puterea de a ne birui. Valurile pot lovi, vântul poate sufla cu putere, însă credința statornică îl păstrează pe om în comuniune cu Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Ieronim.

În încheiere, Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în rugăciune și în viața Bisericii, amintind că fiecare încercare poate deveni prilej de întărire duhovnicească atunci când este trăită în lumina credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Aurel Străin, parohul comunității din Coștei, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Ieronim pentru grija părintească pe care o poartă permanent clerului și credincioșilor Episcopiei Daciei Felix, precum și pentru sprijinul administrativ oferit fiecărei comunități parohiale.