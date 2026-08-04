Mănăstirea Văratec din județul Neamț va îmbrăca, în perioada 15-17 august 2026, haine de aleasă sărbătoare. Credincioșii sunt așteptați să participe la un amplu program liturgic prilejuit de hramul principal al așezământului monahal, praznicul Adormirii Maicii Domnului, precum și de cinstirea Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec și a Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul. Acest șir de evenimente duhovnicești va fi încununat de un moment istoric: proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec.

Programul liturgic va începe vineri, 14 august, la ora 15:00, cu săvârșirea Vecerniei Mari, urmată, de la ora 18:00, de slujba Utreniei, în timpul căreia va fi cântat și Prohodul Adormirii Maicii Domnului. În ziua praznicului, 15 august, la ora 7:00, vor fi oficiate Taina Sfântului Maslu și Sfințirea mică a apei, iar de la ora 9:00 va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească.

În seara zilei de 15 august va avea loc slujba de priveghere, iar duminică, 16 august, începând cu ora 8:00, va fi oficiat Acatistul Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta de la Văratec. De la ora 9:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia va avea loc proclamarea locală a canonizării celor trei sfinte cuvioase de la Mănăstirea Văratec.

Tot duminică, 16 august, începând cu ora 18:00, se va oficia slujba de priveghere. Luni, 17 august, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul și a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta, programul va începe la ora 8:00 cu slujba Acatistului, urmată, de la ora 9:00, de Sfânta Liturghie arhierească.

Obștea Mănăstirii Văratec îi invită pe credincioși să ia parte la aceste zile de rugăciune și aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite de hramul principal al așezământului monahal și de cinstirea sfinților ale căror moaște sunt păstrate în patrimoniul sacru al mănăstirii.