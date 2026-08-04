Duminica a 9‑a după Rusalii în judeţul Hunedoara

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, duminică, 2 august. În cuvântul de învățătură, făcând referire la pericopa evanghelică a acestei duminici ce redă minunea potolirii furtunii de pe mare, ierarhul a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos ne adresează tuturor chemare de a veni către El, asemenea lui Petru, când l‑a scos din valurile furtunii.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Măgura. Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioșii prezenți ca în momentele grele ale vieții, când grijile și încercările par să îi acopere ca niște valuri mari, să facă la fel ca Sfinții Apostoli pe Marea Galileei și să strige spre Mântuitorul, deoarece rugăciunea fierbinte aduce pace în suflet și preschimbă furtuna în liniște.