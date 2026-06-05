Conferință și lansare de carte dedicate familiei creștine și teologiei pauline la Iași

Data: 05 Iunie 2026

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, Parohia „Sfântul Spiridon” din Târgu Neamț a organizat joi, 4 iunie 2026, un eveniment academic dedicat familiei creștine și teologiei pauline. Manifestarea a avut loc în Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan Iași.

Evenimentul a reunit invitați de prestigiu din mediul teologic și academic, oferindu-le participanților prilejul de a aprofunda teme de actualitate privind familia creștină și mesajul Sfântului Apostol Pavel.

Programul a debutat cu lansarea volumului „Revelația de pe drumul Damascului”, semnat de părintele dr. Andrei Zlăvog. Lucrarea prezintă momentul convertirii Sfântului Apostol Pavel și integrarea sa în marea familie a Bisericii lui Hristos, ca urmare a revelației primite pe drumul Damascului.

Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană a prezentat tema volumului „Revelația de pe drumul Damascului”, evidențiind caracterul său de pionierat în cadrul cercetării biblice românești și contribuția semnificativă pe care o aduce în aprofundarea personalității și experienței duhovnicești a Sfântului Apostol Pavel: „Cartea părintelui Andrei Zlăvog reprezintă o premieră în cercetarea biblică românească, atât prin anvergura sa, cât și prin rigoarea cercetării științifice. Desigur, tema «Revelația de pe drumul Damascului» a mai fost abordată în teologia românească, însă nu la acest nivel și nu în amploarea unei teze de doctorat. Din acest punct de vedere, lucrarea constituie o noutate și o contribuție remarcabilă, fapt pentru care ne bucurăm foarte mult și apreciem efortul autorului.

Volumul are la bază teza de doctorat a părintelui Andrei Zlăvog, susținută la Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, sub îndrumarea mea. Teza cuprinde numeroase elemente noi și inedite cu privire la tema cercetată și oferă răspunsuri unor interpretări promovate în teologia occidentală, care au pus sub semnul întrebării natura experienței trăite de Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului, întrebându-se dacă a fost vorba despre o iluzie sau despre o teofanie”.

În continuarea manifestării, părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană a susținut conferința intitulată „Apostolul Pavel despre familie - provocări, dileme, imperative”. Expunerea a abordat tema familiei din perspectiva teologiei pauline, evidențiind actualitatea învățăturii apostolice într-o societate aflată în continuă schimbare.

La finalul evenimentului, părintele dr. Andrei Zlăvog, autorul volumului lansat, a vorbit despre semnificația acestei apariții editoriale și despre desfășurarea întâlnirii academice dedicate familiei creștine și teologiei pauline.