Întrunirea Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei la București

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s‑a reunit în această seară, 2 iunie 2026, în sesiunea de lucru, în Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din Capitală. La întâlnirea prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au participat ierarhii eparhiilor sufragane ale acestei mitropolii. Ordinea de zi a cuprins subiecte de ordin administrativ, proclamarea locală a canonizării mai multor sfinte femei românce, primirea de fragmente de sfinte moaște din alte părți, precum și despre pelerinajele cu sfinte moaște dintr‑o eparhie în alta.

Imediat după rostirea rugăciunii de început, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dat citire apelului nominal.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că una dintre temele principale ale întrunirii acestui Sinod mitropolitan este legată de proclamarea locală a unor sfinte femei românce.

„Este foarte important să constatăm că cea mai apropiată proclamare locală, aici, în zona noastră, în județul Ilfov, va avea loc, după ședința Sfântului Sinod, în data de 5 iunie, la Mănăstirea Pasărea. Este vorba despre proclamarea locală a Sfintelor Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, și Elisabeta de la Pasărea. Însă, astăzi, pe ordinea de zi, trebuie să ne dăm avizul pentru Acatistul Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea. Desigur, după avizul acordat de Sinodul mitropolitan, acesta va fi înaintat spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, se solicită aprobarea tipăririi acestui text, pentru a veni în întâmpinarea credincioșilor care vor participa la proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea. Spre deosebire de anul trecut, între canonizare și proclamare au existat doi ani pentru alcătuirea textelor liturgice dedicate celor 16 duhovnici și părinți mărturisitori. În cazul canonizării celor 16 femei sfinte din neamul românesc, a existat doar un an de pregătire și de aceea înregistrăm o oarecare întârziere. Ritmul de pregătire a fost același, însă timpul disponibil a fost cu un an mai scurt în ceea ce privește elaborarea tuturor textelor liturgice necesare acestor canonizări. Desigur, anul trecut a avut loc proclamarea nu a 16, ci a 20 de sfinți români, deoarece 16 au fost din țară, iar patru părinți cuvioși aghioriți, athoniți, au fost canonizați de către Patriarhia Ecumenică. Am preluat canonizarea, iar proclamarea canonizării s‑a făcut, pe rând, atât acolo, cât și aici, la noi”, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Mitropolia Munteniei și Dobrogei are în componență 10 eparhii: Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviștei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Episcopia Giurgiului și Episcopia Tulcii. La acest sinod participă și ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și Episcopiei Daciei Felix.