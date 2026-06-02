Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea (4‑5 iunie 2026)

Data: 02 Iunie 2026

În data de 5 iunie 2026, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Cu acest prilej, în perioada 4‑5 iunie 2026 va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Pasărea pentru a marca acest eveniment deosebit, după cum urmează:

Joi, 4 iunie 2026

18:00 - 23:30 - Slujba Privegherii în cinstea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia)

Vineri, 5 iunie 2026

9:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi;

12:30 - Ceremonia solemnă de proclamare a canonizării - citirea Tomosului Sinodal de canonizare și prezentarea icoanelor sfintelor.

Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a altor trei fii, Floarea Antonescu, a intrat în monahism la Mănăstirea Pasărea după ce a rămas văduvă, devenind ulterior schimonahie. A dus o viață împodobită cu virtuțile smereniei, ascultării, rugăciunii și dragostei de Dumnezeu și de aproapele, trecând la cele veșnice în 8 noiembrie 1833.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (1970‑2014) a dus o viață de aspră nevoință, intrând în obștea Mănăstirii Pasărea din tinerețe. Începând din anul 2003, a pustnicit în Muntele Giumalău, din județul Suceava, devenind schimonahie la Mănăstirea Pasărea în 19 aprilie 2006 și petrecând viața sa în rugăciune, liniștire și smerenie. A trecut la cele veșnice în 5 iunie 2014.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor