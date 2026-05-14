Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Programul hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Comunicate de presă
Data: 14 Mai 2026

Celebrarea hramului istoric al Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe Colina Patriarhiei va cuprinde următorul program liturgic:

Miercuri, 20 mai 2026, în intervalul orar 16:00-20:00, va fi săvârșită Slujba Privegherii, în interiorul Catedralei Patriarhale, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu soborul slujitor al Catedralei Patriarhale.

Joi, 21 mai 2026, marea sărbătoare a „Sfinților Împărați Constantin și Elena”, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, va cuprinde următoarele evenimente:

  • ora 7:00 – Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor vor fi depuse spre cinstire în Baldachinul Sfinților din vecinătatea Catedralei Patriarhale;
  • ora 8:00 – Slujba Miezonopticii și a Acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena;
  • ora 09:15 – Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în Altarul Mare de Vară al Catedralei Patriarhale. După apolisul Sfintei Liturghii, slujba Parastasului pentru Eroi va avea loc tot la Altarul de Vară;
  • ora 12.00 – anunțarea câștigătorilor Concursului Național Catehetic Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice;
  • ora 12.15 – anunțarea câștigătorilor Concursului Național Icoana ortodoxă – lumina credinței;
  • ora 16:00 – Slujba Vecerniei și a Paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale.

Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios.

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Citeşte mai multe despre:   program  -   hram  -   Catedrala Patriarhala
vezi toate ›Alte articole din Comunicate de presă
TOP 6 Comunicate de presă