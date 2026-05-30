Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și solidaritate față de locuitorii municipiului Galați afectați de incidentul grav petrecut în urma prăbușirii unei drone, precum și față de persoanele
Informare privind situația din Mitropolia Basarabiei
În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026.
În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locțiitor de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române