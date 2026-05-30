Informare privind situația din Mitropolia Basarabiei

Data: 30 Mai 2026

În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026.

În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locțiitor de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române