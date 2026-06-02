Activităţi de Ziua Copilului în Arhiepiscopia Sibiului

Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului a organizat de Ziua Internaţională a Copilului o activitate dedicată preşcolarilor şi elevilor din localitatea Noiștat, județul Sibiu. De asemenea, beneficiarii Centrului de recuperare „Sfântul Nectarie” din Sibiu au primit vizita studenţilor teologi.

Aproximativ 100 de copii de la grădinița și școala gimnazială din localitate au primit pachete cu dulciuri şi băuturi răcoritare, iar activitatea a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu și de Școala Gimnazială nr. 18 din Sibiu, prin implicarea doamnei director Rodica Tănasie, informează Mitropolia Ardealului.

„Prin contribuția acestora au fost colectate fondurile necesare achiziționării produselor distribuite copiilor, demonstrând importanța colaborării dintre instituțiile educaționale, organizațiile sociale și comunitatea locală. La activitate au participat reprezentanții Sectorului social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului, inspectorii sociali pr. Adrian Roman și Marius Tălmațchi, alături de pr. Rareș Dușescu, secretar al Protopopiatului Agnita. Dincolo de caracterul festiv, activitatea a avut și o importantă dimensiune socială și educațională. În numeroase comunități rurale, copiii provin din familii care se confruntă cu dificultăți materiale, iar astfel de inițiative contribuie la consolidarea sentimentului de apartenență și la creșterea încrederii în sine. Totodată, ele transmit un mesaj de susținere și încurajare, evidențiind preocuparea comunității pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici”, au transmis organizatorii.

Activitatea de la Noiștat a făcut parte din Campania social‑filantropică „Bucuria copiilor”, inițiată de Arhiepiscopia Sibiului în anul 2017. De‑a lungul anilor, proiectul a oferit sprijin și momente de bucurie pentru aproximativ 2.000 de copii din diferite comunități ale județului Sibiu, în special din zone expuse riscului de excluziune socială și abandon școlar.

Activitate la Centrul de recuperare „Sfântul Nectarie”

Tot în această perioadă, studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu au organizat o activitate de socializare dedicată beneficiarilor serviciilor oferite de Centrul de servicii de recuperare neuromotorie „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Sibiului. Activitatea a avut ca scop încurajarea comunicării, dezvoltarea relațiilor interpersonale și oferirea unor momente de bucurie și destindere. Prin dialog, jocuri și interacțiuni recreative, studenții și beneficiarii au petrecut împreună clipe plăcute, într‑o atmosferă caracterizată de respect, empatie și deschidere.

Pentru studenți, această experiență reprezintă o componentă importantă a pregătirii practice, oferindu‑le oportunitatea de a înțelege mai bine nevoile persoanelor aflate în proces de recuperare și de a pune în practică valorile creștine ale slujirii aproapelui și ale implicării sociale, au transmis organizatorii.

Beneficiarii centrului au primit cu entuziasm prezența tinerilor, iar întâlnirea a contribuit la crearea unui cadru favorabil socializării și consolidării stării de bine emoționale, confirmând încă o dată importanța interacțiunii sociale în procesul de recuperare și integrare.