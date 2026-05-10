Hirotonie întru preot la Parohia Cotroceni‑Răzoare

În Duminica a 5‑a după Paști, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat slujba Sfintei Liturghii la Parohia Cotroceni‑Răzoare din București. În cadrul slujbei, l‑a hirotonit în treapta de preot pe arhidiaconul Mihail‑Cristian Zamfir, consilier eparhial la Sectorul economic‑financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Din soborul de clerici care s‑au rugat împreună cu ierarhul la slujbă au făcut parte: arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal; pr. prof. dr. univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal; pr. Vasilică Buruiană, consilier patriarhal; pr. George Alexandru Lepădatu, consilier patriarhal; pr. Nicolae Stanciu, consilier eparhial; pr. protopop Cătălin Dabu, Protoieria Sector 6 Capitală; pr. protopop Mihail Peneș, Protoieria Vălenii de Munte; pr. paroh Valentin Ștefan; arhid. Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal. În cadrul slujbei, credincioșii au avut prilejul de a se închina la cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, și ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, aflate în patrimoniul bisericii.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor după citirea pasajului biblic din Sfânta Evanghelie după Ioan (4, 5‑42), Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat faptul că dialogul Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă reprezintă un model desăvârșit al pedagogiei pastorale în viața Bisericii.

După momentul liturgic rânduit al primirii Sfintei Taine a Hirotoniei, ierarhul a adresat cuvinte de felicitare noului preot, Mihail‑Cristian Zamfir: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin lucrarea Sfântului Duh, am săvârșit azi Taina Hirotoniei întru preot a părintelui arhidiacon Mihail‑Cristian Zamfir pe seama Parohiei Cotroceni‑Răzoare, unde a slujit și până în prezent. [...] Ne rugăm Domnului Hristos să‑i dăruiască ani mulți și binecuvântați de slujire, cu sănătate, pace și bucurie duhovnicească, iar la sfârșitul lucrării sale pastorale să poată spune cu vrednicie: «Doamne, odorul pe care mi l‑ai încredințat l‑am păzit cu credință»”.

La rândul său, părintele Mihail‑Cristian Zamfir a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru întregul parcurs al vieții sale, mărturisind că a fost călăuzit permanent de purtarea de grijă a proniei divine. Totodată, și‑a exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru grija părintească și dragostea arătate de‑a lungul timpului, precum și față de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul pentru binecuvântarea de a primi Sfânta Taină a Hirotoniei. În semn de aleasă prețuire și recunoștință, noul preot i‑a oferit ierarhului o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos, precum și un frumos buchet de flori. De asemenea, a mulțumit tuturor slujitorilor și celor apropiați care i‑au fost alături în aceste momente deosebite și pline de emoție.