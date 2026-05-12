Hirotonie întru preot la o mănăstire istorică din București

În ziua de pomenire a Sfântului Mucenic Ioan Valahul, 12 mai, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim, Paraclis Patriarhal, din Capitală, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe arhidiaconul Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție în cadrul TRINITAS TV, pe seama bisericii Parohiei Podeanu din București.

Programul liturgic al zilei de marți debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Alexandru Trușcă, consilier patriarhal; părintele arhid. Gheorghe Cristian Popa, consilier patriarhal și directorul TRINITAS TV, precum și alți clerici.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de felicitare noului preot, părintele Sebastian Pană.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă zi. Deși este o zi obișnuită de lucru, pentru familia părintelui Sebastian Pană, pentru ostenitorii de la TRINITAS TV și pentru întreaga Biserică ea reprezintă o adevărată sărbătoare. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, l‑am hirotonit în slujirea preoțească pe părintele Sebastian Pană, care a slujit vreme îndelungată ca arhidiacon și îndeplinește în prezent responsabilitatea de director de producție al Televiziunii Patriarhiei Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l‑a numit preot slujitor la biserica cu hramurile «Sfântul Simon Zilotul» și «Sfinții Împărați Constantin și Elena» din București. Părintele Sebastian este un teolog foarte bine pregătit, a urmat Seminarul Teologic, Facultatea de Teologie din București, studiile de masterat, iar în prezent urmează cursurile doctorale, avându‑l drept îndrumător pe părintele prof. dr. Nicușor Beldiman. La acest moment de bucurie au fost prezenți numeroși colegi din cadrul redacțiilor TRINITAS TV, în frunte cu părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal și director al Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, instituție în cadrul căreia slujește și fratele părintelui Sebastian, părintele diacon Adrian Pană. De asemenea, la acest eveniment deosebit a participat și familia noului preot: părintele Sorin Pană, din Eparhia Buzăului și Vrancei, doamna preoteasă, copiii, rudele și apropiații familiei. Este un moment de mare bucurie și binecuvântare pentru toți cei prezenți. Spun că este și o sărbătoare a Bisericii, deoarece părintele Sebastian îmbină o temeinică pregătire teologică cu experiența acumulată de‑a lungul anilor în cadrul TRINITAS TV”, a spus Preasfinția Sa.

La final, în semn de aleasă prețuire și recunoștință, părintele Sebastian Pană i‑a oferit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul un frumos buchet de flori.