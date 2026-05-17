Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina, la Iași

Sfânta Mărturisitoare Blandina, cunoscută pentru smerenia și slujirea sa, cea care „nu se rușina niciodată să spele picioarele Domnului Hristos” atunci când ștergea pardoseala Catedralei Mitropolitane, a fost proclamată sfântă, astăzi, 17 mai 2026, în biserica unde s-a ostenit și a făcut ascultare, după ce a îndurat 15 ani de închisoare în Siberia. La proclamarea locală a canonizării au fost prezenți numeroși ierarhi, preoți și diaconi, veniți de pe ambele maluri ale Prutului.

Numeroși ieșeni și pelerini care au poposit la Catedrala Mitropolitană, în Duminica a 6-a după Paști, au avut prilejul să participe la proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Originară din Basarabia, Sfânta a trecut prin numeroase chinuri și umilințe în cei 15 ani de temniță în URSS, iar după revenirea ei în România, în 1957, s-a ostenit în diferite locuri din țară, făcând curățenie sau transcriind acatiste pentru bisericile și credincioșii care nu aveau astfel de cărți.

Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul preoteselor din Arhiepiscopia Iașilor, în semn de recunoștință față de Mama Blandina, cea care s-a nevoit în acest sfânt lăcaș.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de recunoștință, arătând cât de importantă a fost credința Sfintei Blandina ca „certitudine pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii”:

„Mare este darul pe care Atotmilostivirea lui Dumnezeu o face prin sfinții Săi, care de-a lungul vremurilor și în tot locul au mărturisit prin viața lor taina sfințeniei, care a cuprins sufletul și trupul lor. Sfânta Mărturisitoare Blandina a fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru partea de pământ românesc atât de zbuciumată, Basarabia, prin ea a fost binecuvântată și îndepărtata Siberie, capitala României și, în cele din urmă, Iașiul. Ce o definește pe Sfânta Mărturisitoare Blandina și care este lecția de viață pe care ea ne-o dăruiește în primul și în primul rând? Credința puternică în Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu față de lume.

Credința arătată, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, prin cunoașterea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Adică, arătând credința Sfintei Blandina ca fiind certitudine pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii. Și dobândirea celor nădăjduite, în sensul că Împărăția cerurilor și viața veșnică au fost trăite aici și în vremea ei, de Sfânta Mărturisitoare Blandina.

Și, în al doilea rând, și s-a amintit aceasta și în cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, îndrăznirea ei către Dumnezeu, pe de o parte, și curajul ei mărturisitor pe de altă parte. Îndrăznirea cea către Dumnezeu pentru care preotul se roagă la fiecare Sfântă Liturghie. Îndrăznire care s-a arătat cu temelii puternice în viața Sfintei Mărturisitoare Blandina. Temelii puternice arătate prin smerenie, prin cugetarea cea smerită, prin duh de pocăință și mai ales pentru iubire, dragoste pentru toți și pentru toate, inclusiv pentru vrăjmași. Iar curajul mărturisitor l-a arătat în Basarabia sau în Siberia, la București și la Iași. De aceea, se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat care se așază ca izvor de mângâiere în Duhul Sfânt, alături de Sfânta Parascheva, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, venit la Iași tot de pe meleagurile sfinte ale Basarabiei.”

După Sfânta Liturghie, PS Părinte Nichifor Botoșăneanul a dat citire Tomosului sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, iar consilierul Răzvan Mihai Clipici a rostit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași - chip luminos de iubire și jertfă pentru Hristos.