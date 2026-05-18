Binecuvântarea lucrărilor la biserica din Podirei, Bistriţa-Năsăud

În Duminica a 6-a după Paști, a Vindecării orbului din naștere, 17 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat lucrările de renovare efectuate la biserica din Podirei, județul Bistrița-Năsăud.

Ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare și înfrumusețare realizate în ultimii ani la Biserica „Buna Vestire”, după care a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Bistrița, preotul Ioan Marius Pintican, protopopul emerit Alexandru Vidican, preotul paroh Grigore Linul, precum și alți preoți invitați.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Lumină spirituală” în care a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne dăruiește atât lumina trupească, cât și lumina sufletească, făcând referire la cuvintele Domnului: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12). Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre pericolul orbirii sufletești, arătând că apropierea de Hristos este singura cale prin care omul își poate păstra vederea duhovnicească. Totodată, a evidențiat cele trei mari patimi prin care diavolul încearcă să orbească sufletele oamenilor: iubirea de avere, iubirea de mărire și iubirea de plăcere.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Parohiei Chintelnic, dirijat de prof. Aurelian Filip. La chinonic, corul parohial și artista de muzică populară Larisa Ștefania Varga au interpretat pricesne.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a acordat preotului paroh Grigore Linul Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața Bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit distincții primarului comunei Șieu-Măgheruș, Sorin Aurel Mititean, epitropilor bisericii, Mihai Pop și Ioan Dan, iar mai mulţi binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. Copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și centrale, precum și numeroși credincioși. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii, lăcașul dovedindu-se neîncăpător.

În perioada 2020-2026, biserica a trecut printr-un amplu proces de renovare și înfrumusețare, care a inclus refacerea integrală a turnului, renovarea exteriorului și a picturii exterioare, cu scena Bunei Vestiri, precum și amenajarea curții.