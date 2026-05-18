Sfințirea icoanelor unui paraclis din Nehoiu

Sfințirea icoanelor unui paraclis din Nehoiu

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 18 Mai 2026

Icoanele care împodobesc pereții paraclisului de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” al Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Nehoiu, județul Buzău, au fost sfințite duminică, 17 mai, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

După acest moment, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială, cântările liturgice fiind intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În soborul slujitorilor s‑au aflat opt clerici: pr. Paul Gavrilă, protoiereu al Protopopiatului Pătârlagele; pr. paroh Bogdan Furtună; pr. Dumitru Mazîlu, paroh al Parohiei Calvini; pr. Cosmin Negru, paroh al Parohiei Gura Teghii; pr. Mihai Pelmuș, paroh al Parohiei Varlaam; pr. pensionar Gheorghe Furtună; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

Predica din Duminica a 6‑a după Paști a fost rostită de chiriarh, care a tâlcuit textul evanghelic al Vindecării orbului din naștere (Ioan 9, 1‑38). Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că încercările fizice sunt adesea îngăduite de Dumnezeu din rațiuni pedagogice, pentru a manifesta lucrările Sale minunate și pentru a conduce omul spre dobândirea vederii duhovnicești, superioară celei trupești. În încheiere, ierarhul a precizat că vindecarea orbului a fost nu doar o minune fizică, ci o luminare lăuntrică deplină, cel tămăduit recunoscând că Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Construit în perioada 1992‑1993, paraclisul a trecut, în ultimii șase ani, prin ample lucrări de consolidare și înfrumusețare, realizate prin strădania preotului paroh Bogdan Furtună, cu sprijinul enoriașilor și al autorităților locale.

În semn de apreciere pentru contribuția adusă la buna desfășurare a activităților pastoral‑misionare, social‑filantropice și administrativ‑gospodărești din comunitate, mai multe persoane, printre care și Ionuț Milea, primarul orașului Nehoiu, au primit hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și icoane.

 

