Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan prăznuiți la Sihăstria Putnei

Trei dintre părinții care s‑au nevoit în Poiana Sihăstriei Putnei în veacul al XVIII‑lea, Sila, Paisie și Natan, au fost cinstiți cu multă bucurie sâmbătă, 16 mai 2026, la locul în care în urmă cu 36 de ani, la data de 24 aprilie 1990, au fost găsite osemintele lor frumos mirositoare, care s‑au dovedit a fi făcătoare de minuni până în zilele noastre. Tot sâmbătă, Înaltpreasfințitul Pimen, numit și Părinte al Bucovinei și prieten al Sfinților Putneni, a fost pomenit la locul în care și‑a pregătit mormântul la împlinirea a aproape șase ani de la începutul călătoriei spre Împărăția lui Dumnezeu.

La ceas de sărbătoare, în mijlocul obștii monahale s‑au aflat doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul românilor ortodocși din Europa de Nord, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, cei doi arhierei au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica mare a mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, exarh și stareț al Mănăstirii Putna; arhim. Justinian Săvescu, secretar eparhial și stareț al Mănăstirii Ițcani, îndrumători duhovnicești ai mănăstirilor bucovinene și nu numai, precum și slujitori ai sfintelor altare ale bisericilor din împrejurimi. De asemenea, din sobor au făcut parte clerici din Episcopia Europei de Nord, la slujbă participând, alături de numeroși credincioși din cuprinsul țării noastre, și membri ai Centrului de tineret „Sfântul Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord.

Răspunsurile liturgice care au înfrumusețat slujba acestei zile de sărbătoare au fost date de grupul psaltic al mănăstirii, dirijat de arhim. Teofil Isopescu. La momentul rânduit, cei doi ierarhi au hirotonit întru preot, respectiv în ierodiacon, doi slujitori care își vor continua misiunea în eparhia ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Macarie le‑a vorbit celor prezenți despre virtuțile Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan, între care blândețea, smerenia, curăția inimii - oglindite în viața bineplăcută lui Dumnezeu, trăită în rugăciune, care poate fi un exemplu demn de urmat și pentru creștinul din zilele noastre. Preasfinția Sa i‑a încurajat pe pelerinii veniți la sărbătoarea sfinților putneni să le încredințeze acestora neîmplinirile, neajunsurile și neputințele, având nădejde că vor fi mijlocitori pentru toate cererile.

„Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan i‑au ajutat și pe contemporanii lor, ne ajută și pe noi cei de astăzi, nu doar prin pilda vieții lor luminoase, ci și prin rugăciunile lor fierbinți, pe care le înalță înaintea tronului Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi și slujesc cu toți slujitorii Domnului la Liturghia cerească și acolo ne pomenesc și pe noi, fiindcă, iată, Liturghia unește cerul și pământul. Și sfinții sunt și acum la prăznuire și sunt în toată vremea împreună cu noi, așa cum ne îndeamnă sfinții părinți ai bisericii să ne ridicăm inima spre ei, să ne ridicăm mâinile spre ei, să ne ridicăm glasul întru rugăciune, fiindcă ei întotdeauna când le cerem ajutorul vin ca să ne sprijine și să ne ridice. Dar mai cu seamă atunci când le cerem ajutorul, îl simțim, fiindcă Domnul Însuși le‑a dăruit tuturor aleșilor săi multe harisme pentru vindecarea sufletească și trupească a celor de pe pământ și pentru ajutorarea lor.”

De asemenea, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a împărtășit și câteva amintiri dragi cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen, de la a cărui trecere în veșnicie se împlinesc numai peste câteva zile 6 ani.

În continuare a fost săvârșită slujba Parastasului pentru odihna sufletului celui care a fost vreme de aproape 30 de ani vrednic arhipăstor al Eparhiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen. Cunoscut pentru implicarea activă în lucrarea pastoral‑misionară și în proiectele social‑filantropice, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen a redeschis mănăstiri închise în perioada regimului comunist, a fost alături de ctitorii de biserici și a ajutat la zidirea de noi lăcașuri de cult. Le‑a oferit adăpost persoanelor vârstnice, i‑a sprijinit pe cei singuri sau abandonați și le‑a fost alături celor care s‑au aflat în nevoie. Înaltpreasfinția Sa a îmbogățit literatura religioasă publicând diverse studii, îndeosebi cu privire la iconografia bisericească, dar și articole, cronici și recenzii.

Arhim. Iosif Onică, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, a adus în atenție file din istoria lăcașului de cult, de la închiderea sa de către autoritățile austriece până la eforturile de reconstrucție începute în anii ’90 sub îndrumarea părintelui Sebastian, și a mulțumit tuturor celor care s‑au făcut părtași bucuriei acestei zile.

Toți cei prezenți s‑au îndreptat apoi spre cimitirul așezământului monahal, la mormântul celui care și‑a petrecut întreaga viață în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, ierarh vrednic al Bucovinei, iubitor al neamului românesc, părintele arhiepiscop Pimen. Sub streașina bisericuței din lemn, la poalele unui falnic stejar, în susur de izvor, a fost săvârșit un Trisaghion pentru vrednicul arhiereu al Bisericii lui Hristos și pentru părinții acestuia, Mihai și Maria, precum și pentru întregul său neam cel adormit.

Trecerea în rândul sfinților a Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, cu zi de prăznuire pe 16 mai, a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2016.