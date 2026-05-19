Sfințirea centrului multifuncțional al Parohiei Dragomirești-Deal din Ilfov

Noul Centru multifuncțional „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Parohiei Dragomirești Deal din Protoieria Ilfov Sud a fost sfințit duminică, 17 mai. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua de sărbătoare a început cu slujba Utreniei, continuată cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către un sobor de clerici, sub protia părintelui consilier eparhial Dumitru Ștefănescu. La finalul Sfintei Liturghii, au fost acordate, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, mai multe distincții. Astfel, părintele paroh Dumitru‑Sorin Stoian a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”; părintele coslujitor Valentin‑Mihai Radu a primit Diploma Omagială a Anului 2026; iar Gheorghe Socol, primarul comunei Dragomirești-Vale, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni.

În continuare, a fost săvârșită slujba de binecuvântare a așezământului parohial prin stropire cu apă sfințită și ungere cu untdelemn.

Părintele consilier Dumitru Ștefănescu a evidențiat că finalizarea așezământului reprezintă un motiv de bucurie pentru enoriași, care au acum un spațiu potrivit în care se pot aduna pentru a participa la diferite activități: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Duminica a 6-a după Paști, la Parohia Dragomirești-Deal din Protopopiatul Ilfov Sud a avut loc un eveniment deosebit, binecuvântarea unui așezământ parohial. Acesta a fost construit în curtea casei parohiale, între anii 2024 și 2025, cu sprijinul financiar al primăriei comunei. Acest așezământ era foarte necesar, deoarece parohia nu avea spațiile potrivite desfășurării multiplelor activități pe care le organizează. Aici au loc frecvent cateheze și activități cu tinerii, însă nu exista un astfel de spațiu. Unitatea de cult primește astfel posibilitatea ca, într‑o cameră, să se desfășoare activități culturale, catehetice, social‑filantropice și misionar‑pastorale, iar cealaltă cameră să funcționeze ca sală mortuară, atât de necesară într‑o comunitate. Pe lângă aceste două camere principale există o mulțime de anexe, o bucătărie, grupuri sanitare, așezământul fiind și racordat la utilități și funcțional 100%. Enoriașii acestei parohii sunt foarte bucuroși că se pot aduna și desfășura activități în acest loc, iar noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că am putut participa la o astfel de bucurie a comunității în această zi”.

Părintele Ioan Bondar, protoiereu al Protopopiatului Ilfov Sud, a subliniat că Biserica își demonstrează vitalitatea dincolo de spațiul liturgic, noul centru extinzând lucrarea acesteia și în alte planuri: „Parohia Dragomirești-Deal face parte din comuna Dragomirești-Vale și este o parohie vie, în care preoții slujitori lucrează cu timp și fără timp pentru zidirea duhovnicească a credincioșilor. Biserica de aici datează din anul 1761, deci anul acesta a împlinit 255 de ani, ea fiind restaurată și sfințită în urmă cu trei ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta a fost sfințit un așezământ care era necesar pentru această comunitate parohială. Cu ajutorul autorităților locale și cu sprijinul unor donatori s‑a edificat acest așezământ în care se arată că Biserica nu este vie doar din punct de vedere liturgic, ci și din punct de vedere administrativ, cultural, educațional și social‑filantropic. Aici se vor desfășura activități cu tinerii, cu copiii și toate aceste lucrări vor aduce o mare bucurie în parohie. Dacă în acest așezământ un copil va fi condus pe drumul cel bun, un bătrân va primi mângâiere și un tânăr își va găsi un rost, înseamnă că acest centru pastoral, educațional și social își va îndeplini menirea”.

Componența noului centru a fost prezentată de părintele paroh Dumitru‑Sorin Stoian: „Proiectul ridicării unui asemenea centru multifuncțional la parohia noastră a existat de mai mulți ani, inițiativa aparținând primarului Gheorghe Socol. Discuțiile s‑au concretizat în anul 2024, când Consiliul Local a alocat fondurile necesare. Mulțumim, așadar, primarului Gheorghe Socol și Consiliului Local al Comunei Dragomirești-Vale pentru inițiativă și finanțare. În contextul economic actual, cu atât mai vrednică de laudă este finalizarea unui asemenea proiect. Centrul multifuncțional, așezat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, include: cameră mortuară încăpătoare: 40 mp; sală multifuncțională generoasă: 90 mp; oficiu (bucătărie): 15 mp; toalete și spațiu tehnic; două terase. S‑au edificat, de asemenea: un zid de sprijin - gard la limita de sud a proprietății parohiei, pentru a stabiliza terenul; gard și porți spre strada Păcii. Înainte de a continua lista de mulțumiri, trebuie să explic de ce acest centru a fost așezat sub ocrotirea Sfântului Gheorghe. Tot recunoștința este răspunsul. Recunoștința pe care o avem față de vrednicul de pomenire părintele Gheorghe Toader Dolha, care, cu multă jertfelnicie, a slujit în această parohie vreme de 33 de ani, și față de primarul Gheorghe Socol. Acestor două persoane, care poartă cu vrednicie numele Sfântului Gheorghe, le datorăm refacerea și înnoirea bisericii noastre”.