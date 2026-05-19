„Luna pastorației copiilor și tinerilor” în Episcopia Hușilor

Data: 19 Mai 2026

Sâmbătă, 16 mai 2026, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de vară al Mănăstirii Vovidenia, din municipiul Huși, cu prilejul încheierii activităților derulate în cadrul ediției a VI‑a a proiectului eparhial „Luna pastorației copiilor și tinerilor” din Episcopia Hușilor.

Din soborul slujitorilor au făcut parte: părintele consilier eparhial Marian Dumitru Rugină, părinții protopopi Iulian Dumitru Ștefan și Adrian Chirvasă și părintele stareț Ciprian Enea, alături de preoții implicați în acest proiect. Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

Au participat copii din 20 de parohii din Protopopiatul Vaslui și din 10 parohii din Protopopiatul Huși, însumând aproximativ 400 de tineri, împreună cu preoții lor și 22 de voluntari ai Asociației „JoyCamps Romania”. În total, anul acesta au fost implicate 60 de parohii din cele trei protopopiate ale eparhiei.

În omilia rostită după citirea fragmentului evanghelic din cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul Hușilor a vorbit despre modul în care Domnul Hristos S‑a raportat la cei care Îi distorsionau identitatea.

În cadrul slujbei, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru ieromonah pe ierodiaconul Luca Leonte, pe seama Mănăstirii Movila lui Burcel.

La momentul specific din cadrul Sfintei Liturghii, toți copiii prezenți s‑au împărtășit cu Sfintele Taine.

După Sfânta Liturghie a avut loc vizionarea filmului care a surprins activitățile desfășurate de către tineri în parohiile din care provin.

Voluntarii Asociației „JoyCamps Romania” i‑au animat pe cei prezenți și au desfășurat timp de 4 ore activități educative nonformale și jocuri în aer liber, în incinta mănăstirii.

De asemenea, au fost premiați de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, câștigătorii fazei eparhiale a Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.