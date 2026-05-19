Popas de rugăciune la o parohie din Călărași

Data: 19 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 17 mai, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”-Volna din municipiul Călărași, județul Călărași, împreună cu un sobor de preoți şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

La momentul rânduit, ierarhul le‑a vorbit celor prezenți despre minunea vindecării orbului din naștere: „Hristos este Lumina lumii și Cel care deschide ochii sufletului către adevăr și credință. Prin această minune, Evanghelia ne cheamă la o vedere duhovnicească, întărită prin credință și mărturisire. Totodată, ea ne îndeamnă să‑L recunoaștem pe Dumnezeu și să‑I urmăm cu încredere calea”, a spus Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, Episcopul Sloboziei și Călărașilor i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.

 

