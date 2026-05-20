Lucrările de pictură la Catedrala Națională în lumina sărbătorii Înălțării Domnului

Praznicul Înălțării Domnului, care în țara noastră coincide cu Ziua Eroilor, reprezintă hramul principal al Catedralei Naționale, lăca­șul de cult emblematic edificat în memoria tuturor celor care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea poporului român. În această perioadă a hramului sfântului lăcaș, primul după slujba de sfin­țire de la finalul lunii octombrie a anului trecut, lucrările de înveș­mân­tare în mozaic din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului sunt în plină desfășurare.

Slujba de sfințire a picturii în mozaic săvârșită de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reprezentat nu doar cel mai important eveniment bisericesc din Anul Centenar al Patriarhiei Române, ci și apogeul lucrării de edificare și împodobire a impunătoarei biserici de anvergură națională. Lucrările de pictură a Catedralei Naționale în tehnica mozaicului au continuat și după acest moment de reper, motiv pentru care accesul credincioșilor și al pelerinilor a fost restricționat în interiorul lăcașului. În schimb, începând cu sărbătoarea Bunei Vestiri, pelerinii și vizitatorii Catedralei au acces pe esplanada din fața lăcașului pentru a putea admira îndeaproape măreția acestui simbol al credinței românești.

În perioada sărbătorii Înălțării Domnului, hramul principal al Catedralei, echipa coordonată de pictorul Daniel Codrescu lucrează cu multă însuflețire la împodobirea sfântului lăcaș. Acesta ne-a transmis faptul că, în prezent, se lucrează la icoanele exterioare din ocnițe și la mozaicul din pronaosul Catedralei Naționale, îndeosebi la pereții verticali ai acestuia. Scenele la care echipa sa de pictori contribuie în prezent cu multă dăruire sunt Adormirea Maicii Domnului, Nașterea Maicii Domnului, precum și reprezentările Sinoadelor Ecumenice.

În același timp, inginerul Petre Chiuță, consilier patriarhal la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, ne-a oferit mai multe detalii cu privire la activitatea desfășurată pentru amenajarea spațiului liturgic de la demisolul Catedralei, respectiv paraclisul care va fi ocrotit de Sfinții Cuvioși Ioan Iacob de la Neamț și Daniil Sihastrul: „În prezent, la paraclisul de la cota -11.00 m se lucrează la pregătirea stratului de suport al picturii în tehnica a secco la pereții sălii principale. Totodată, se lucrează la instalațiile HVAC (încălzire, ventilație și climatizare) și electrice din plafonul paraclisului și din toate spațiile adiacente”.

Modalități de sprijin

Detalii despre modalitatea prin care puteți susține lucrările de pictură în mozaic de la Catedrala Națională aflați accesând platforma online pictamcatedrala.ro și selectând categoria „Contribuie” din meniul de navigare. Dintre aceste modalități, amintim: redi­rec­ționarea a 3,5% din impozitul pe venit prin completarea Formularului 230 (care poate fi depus până la 25 mai); donația realizată la orice unitate de cult; donația prin SMS la 8822 cu textul „Pictura”, în valoare de 2 euro; depunerea de numerar sau transfer bancar în conturile RO91RNCB0075004895030395 (lei) și RO64RNCB0075004895030396 (euro) ale Patriarhiei Române.