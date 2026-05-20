Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Colocviu interdisciplinar despre jurământul de fidelitate

Colocviu interdisciplinar despre jurământul de fidelitate

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 20 Mai 2026

Colocviul interdisciplinar „Jurământul de fidelitate”, organizat de Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și Facultatea de Drept ale Universității din București și de Centre Régional Francophone dʼÉtudes Avancées en Sciences Sociales, cu sprijinul IRH‑ICUB, va avea loc în zilele de 26 și 27 mai 2026 la CEREFREA Villa Noël, pe strada Émile Zola, nr. 6, București.

Festivitatea de deschidere va avea loc marți, 26 mai, începând cu ora 10:30 și va fi moderată de conf. univ. dr. Alexandra Lițu. De asemenea, în deschidere vor lua cuvântul: prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, decan al Facultății de Litere; conf. univ. dr. Laura Sitaru, decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine; prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decan al Facultății de Drept; prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, decan al Facultății de Filosofie; pr. lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă, și conf. univ. dr. Matei Gheboianu, decan al Facultății de Istorie.

Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din București vor fi susținute miercuri, 27 mai, prelegerile: „Jurământul. O perspectivă biblică vechi‑testamentară” a conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă; „Așadar, cum rămâne cu jurământul? O reflecție din perspectiva Noului Testament” a pr. lect. univ. dr. Cosmin Pricop; „Jurământul de credință al împăraților bizantini sau despre limitele puterii imperiale” a lect. univ. dr. Adrian Carabă; „Jurământ, făgăduință, mărturie‑scurtă reflecție morală” a pr. lect. univ. dr. Georgian Păunoiu; „Mai este nevoie de jurământ? Făgăduința creștină și expresia ei în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe”.

 

Citeşte mai multe despre:   colocviu
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri