Colocviu interdisciplinar despre jurământul de fidelitate

Colocviul interdisciplinar „Jurământul de fidelitate”, organizat de Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și Facultatea de Drept ale Universității din București și de Centre Régional Francophone dʼÉtudes Avancées en Sciences Sociales, cu sprijinul IRH‑ICUB, va avea loc în zilele de 26 și 27 mai 2026 la CEREFREA Villa Noël, pe strada Émile Zola, nr. 6, București.

Festivitatea de deschidere va avea loc marți, 26 mai, începând cu ora 10:30 și va fi moderată de conf. univ. dr. Alexandra Lițu. De asemenea, în deschidere vor lua cuvântul: prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, decan al Facultății de Litere; conf. univ. dr. Laura Sitaru, decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine; prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decan al Facultății de Drept; prof. univ. dr. Viorel Vizureanu, decan al Facultății de Filosofie; pr. lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă, și conf. univ. dr. Matei Gheboianu, decan al Facultății de Istorie.

Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din București vor fi susținute miercuri, 27 mai, prelegerile: „Jurământul. O perspectivă biblică vechi‑testamentară” a conf. univ. dr. Alexandru Mihăilă; „Așadar, cum rămâne cu jurământul? O reflecție din perspectiva Noului Testament” a pr. lect. univ. dr. Cosmin Pricop; „Jurământul de credință al împăraților bizantini sau despre limitele puterii imperiale” a lect. univ. dr. Adrian Carabă; „Jurământ, făgăduință, mărturie‑scurtă reflecție morală” a pr. lect. univ. dr. Georgian Păunoiu; „Mai este nevoie de jurământ? Făgăduința creștină și expresia ei în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe”.