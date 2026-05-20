Episcopia Tulcii a premiat tinerii cu rezultate deosebite

La Palatul Copiilor din Tulcea a avut loc luni, 18 mai, o festivitate de premiere a elevilor participanți la olimpiada de religie, cultul ortodox, de la nivelul județului Tulcea, precum și a tinerilor participanți la concursul eparhial „Pelerinaj spre Înviere”, ediția a 13‑a.

În mijlocul elevilor s‑a aflat și Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a rosit un cuvânt de încurajare și felicitare pentru elevi, oferindu‑le acestora diplome, medalii, cărți și icoane. Au fost felicitați toți cei 90 de tineri participanți, 30 olimpici la olimpida de religie și 60 la concursul eparhial.

Tema ediției de anul acesta a concursului eparhial „Pelerinaj spre Înviere” a fost „Sfintele Paști în familia mea” și s‑a desfășurat în perioada 23 februarie - 16 mai, timp în care elevii au avut de realizat proiecte alcătuite din două secțiuni: literară și artistică.

S‑au acordat 17 premii în bani, toți participanții primind diplome și icoane.

Festivitatea a fost organizată de către arhid. Cristian Agache, inspector școlar pe disciplina Religie, împreună cu prof. Radu George Octavian, consilier la Sectorul învățământ al Episcopiei Tulcii. Copiii au fost însoțiți la premiere de către preoții și profesorii coordonatori, precum și de către părinții lor. Conform calendarului de desfășurare al evenimentelor extrașcolare și școlare, premierea a prefațat desfășurarea celei de‑a 8‑a ediții a taberei creștine de vară „În căutarea unui prieten”, care este organizată de Episcopia Tulcii în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.