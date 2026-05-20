Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti la Galaţi

În toate facultăţile din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se organizează anual, în luna mai, sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor cu scopul de a‑i ajuta pe tineri să se familiarizeze cu cerinţele unui proiect de cercetare individuală şi cu metodologia de popularizare a rezultatelor ştiinţifice, dar şi pentru dezvoltarea spiritului competitiv şi a abilităţilor de comunicare.

Un astfel de proiect ştiinţific a fost organizat miercuri, 20 mai, la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a fost susţinută de studenţii şi masteranzii din cadrul acestei facultăţi gălăţene şi de la alte cinci facultăţi din ţară, sub coordonarea cadrelor didactice.

Lucrările sesiunii s‑au desfăşurat în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi a reunit profesori, oameni de cultură, preoţi, studenţi şi masteranzi, atât prin prezenţă fizică, cât şi prin intermediul unei platforme de comunicare online.

Dezbaterile din cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice au fost structurate pe opt secţiuni: Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie, Sociologie, Resurse Umane, Teologie, Artă Sacră şi Asistenţă Socială.

Prezent la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a binecuvântat întrunirea şi a evidențiat implicarea, interesul şi efortul studenţilor şi al masteranzilor pentru studiul aprofundat, dar şi implicarea acestora în numeroasele acţiuni de voluntariat.

Ierarhul a prezentat aspecte importante cu privire la rolul familiei creştine în societatea contemporană, arătând că familia reprezintă mediul natural pentru educarea copiilor în spiritul iubirii aproapelui, respectului, compasiunii şi responsabilităţii, elemente care formează un bun cetățean.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că întrunirea în cadrul acestei sesiuni ştiinţifice îi ajută pe tinerii de astăzi să cunoască mai bine aspecte din viaţa şi activitatea sfinţilor canonizaţi de Biserica noastră, tinerii înţelegând adesea mai profund viaţa sfinţilor contemporani sau recent canonizaţi şi pentru faptul că aceste modele duhovniceşti din secolul al XX‑lea au lăsat mărturii scrise şi înregistrări accesibile care rezonează puternic cu generația actuală.

Cei 75 de studenţi şi masteranzi teologi înscrişi pentru cele trei secţiuni din cadrul Departamentului de Teologie şi‑au prezentat lucrările, întocmite în marea lor majoritate potrivit tematicii aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Orotodoxe Române pentru „Anul omagial al pastorației familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Membrii comisiilor formate din profesori din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie au acordat puncte pentru stabilirea celor mai bune lucrări ştiinţifice.

Studenţii şi masteranzii care au prezentat lucrări în cadrul acestui eveniment au primit din partea organizatorilor diplome de participare, iar cele mai bune lucrări științifice clasate pe primele trei locuri au primit premii.