Ziua cea mare a Sfințirii picturii Catedralei Naționale

Slava Domnului s‑a pogorât asupra Catedralei Naţionale din Bucureşti la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prin săvârşirea Sfintei Liturghii, încununată de slujba Sfinţirii picturii în mozaic şi a exteriorului sfântului lăcaş. Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Preaferictul Părinte Daniel al României au slujit în fruntea unui sobor de 64 ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La slujbă au participat delegaţi ai clerului şi credincioşilor ortodocşi români din ţară şi din diasporă, preşedintele României şi preşedinta Republicii Moldova, autorităţi civile şi militare, reprezentanţi ai altor culte religioase şi ai unor organizaţii neguvernamentale. Închinarea în Sfântul Altar continuă, zi şi noapte, până la 31 octombrie 2025.

Soarele a răsărit la 6:45, însă din zorii zilei toate drumurile din Bucureşti duceau spre Dealul Arsenalului. O zi mai lungă cu o oră decât toate celelalte zile ale anului (ora 4:00 a devenit ora 3:00), pregătită pentru cel mai important eveniment bisericesc din Anul Centenar al Patriarhiei Române. Primii au ajuns la Catedrala Naţională membrii echipelor de ordine, organizatorii pregătiţi să întâmpine oficialităţile şi pelerinii, clericii şi psalţii care au slujit la Sfânta Liturghie şi cei mai matinali dintre binecredincioşii creştini.

Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala Naţională

Duminica a 23‑a după Rusalii a coincis anul acesta cu sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cinstit de întreaga Ortodoxie şi cu multă evlavie în inimile dreptmăritorilor creştini din capitala României.

La Altarul Catedralei Naţionale, începând cu ora 7:30, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de cei trei Episcopi‑vicari din Bucureşti: Preasfinţiţii Părinţi Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul şi Timotei Prahoveanul. Ierarhii au fost înconjuraţi de un ales sobor de slujitori, alcătuit din 67 de preoţi şi 12 diaconi, reprezentanţi ai Sfântului Munte Athos, ai Administraţiei Patriarhale, ai Administraţiei Arhiepiscopiei Bucureştilor şi ai Centrelor eparhiale din întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Pe parcursul Sfintei Liturghii, cei peste 2.500 de invitaţi şi‑au ocupat locurile în interiorul Catedralei Naţionale. Au participat la acest moment liturgic preşedintele României, Nicuşor Dan; preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu; preşedintele Senatului, Mircea Abrudean; preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin‑Mihai Grindeanu; primul‑ministru al Guvernului României, Ilie Bolojan; secretarul de stat pentru Culte, Ciprian‑Vasile Olinici; foştii şefi ai statului, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu; Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române; Alteţa Sa Regală Principele Radu; preşedintele Academiei Române, Ioan‑Aurel Pop; Mons. Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România şi Republica Moldova; Înaltpreasfinţitul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhidiecezei Romano‑Catolice de București; foşti şi actuali demnitari, membri ai corpului diplomatic, invitaţi din ţară şi din străinătate.

Pe esplanada din faţa Catedralei Naţionale, 8.000 de credincioşi au participat la slujbe. Alţii, care nu au avut loc în incintă, au urmărit slujbele pe ecranele instalate către strada 13 Septembrie. Radio TRINITAS şi TRINITAS TV au transmis în direct evenimentul, în parteneriat cu Televiziunea Naţională. Românii din diasporă au putut urmări sfintele slujbe la televiziune sau pe platforme digitale.

Sfinţirea zidurilor exterioare şi a porţilor Catedralei

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Patriarhul Daniel al României au fost întâmpinaţi pe treptele Catedralei Naţionale puţin după ora 10. Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale a început în exterior prin binecuvântarea solemnă rostită de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. După rostirea rugăciunilor începătoare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit paremia din Cartea a treia a Regilor, ce aminteşte zidirea templului lui Solomon. Cele trei pericope evanghelice rânduite la slujba sfinţirii bisericii au fost rostite de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu (Matei 16, 13‑19), de Patriarhul Daniel al României (Luca 10, 38‑42; 11, 27‑28) şi de Mitropolitul Teofan al Moldovei şi Bucovinei (Ioan 10, 22‑28).

În continuare, a fost sfinţit exteriorul Catedralei, începând cu icoanele în mozaic ale Sfinţilor Apostoli Andrei şi Filip: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le‑a stropit cu Agheasmă, iar Patriarhul Ecumenic Bartolomeu le‑a uns cu Sfântul şi Marele Mir.

Uşa centrală de acces a fost stropită cu Agheasmă de Înaltpreasfinţitul Părinte Atenagoras, Mitropolitul Belgiei, şi unsă cu Sfântul şi Marele Mir de Sanctitatea Sa Bartolomeu. Mitropolitul Teofan a stropit cu Agheasmă uşa din dreapta, pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a uns‑o cu Sfântul şi Marele Mir. Rânduiala stropirii cu Agheasmă a uşii din stânga a fost săvârşită de Mitropolitul Kiril de Imvros şi Tenedos, în timp ce Înaltpreasfinţitul Părinte Emanuel, Mitropolitul Calcedonului, a uns cu Sfântul şi Marele Mir.

După citirea rugăciunilor din faţa uşilor închise ale catedralei, a urmat dialogul impresionant de intrare în lăcaşul de cult. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit de trei ori cuvintele psalmistului: „Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre…” şi a însemnat uşa principală în chipul Sfintei Cruci.

Soborul de arhierei s‑a îndreptat către soleea catedralei în cântările membrilor Grupului psaltic „Tronos”, pentru continuarea slujbei de sfinţire. În același timp, două soboare mici, formate din doi arhierei, doi preoți, doi diaconi și patru cântăreți au sfinţit cele două abside laterale exterioare ale Catedralei Naționale. În absida dreaptă, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a stropit cu Agheasmă zidul exterior, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, a uns zidul cu Sfântul şi Marele Mir. Zidul din partea stângă a catedralei a fost stropit cu Agheasmă de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, şi miruns de Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Cele două soboare restrânse s‑au reunit apoi pentru sfinţirea zidului exterior al absidei Sfântului Altar.

Ceremonia Sfinţirii picturii Catedralei Naţionale

În continuare, pe soleea principală, în fața catapetesmei, au fost citite, cu fața spre credincioși, cele două rugăciuni de sfințire a picturii. La chemarea „Lumina lui Hristos luminează tuturor!”, soborul de ierarhi a aprins lumânări de la cei doi Patriarhi.

Iconostasul mare şi pictura din Sfântul Altar au fost sfinţite cu Sfântul şi Marele Mir de Sanctitatea Sa Bartolomeu şi de Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu Înaltpreasfinţiţii Părinţi Emanuel şi Nifon, care au stropit cu Agheasmă. Au fost consacrate astfel Sfânta Cruce din spatele Sfintei Mese, icoanele de pe spatele catapetesmei, proscomidiarul şi pereţii interiori ai Sfântului Altar. După sfinţirea icoanelor de pe faţa catapetesmei, au fost binecuvântate şi reprezentările în mozaic de pe pereţii laterali ai soleei principale, tot de către cei doi Patriarhi.

Concomitent, alţi opt ierarhi au sfinţit pictura din naos şi pronaos: absida dreaptă a Catedralei - IPS Mitropolit Ioan al Banatului (stropirea cu agheasmă) și IPS Mitropolit Teofan (miruirea); absida stângă a Catedralei - IPS Mitropolit Petru al Basarabiei (stropirea cu agheasmă) și IPS Mitropolit Laurențiu al Ardealului (miruirea); partea dreaptă a pronaosului Catedralei - IPS Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei (stropirea cu agheasmă) și IPS Mitropolit Andrei al Clujului (miruirea); partea stângă a pronaosului Catedralei - IPS Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților (stropirea cu agheasmă) și IPS Mitropolit Irineu al Olteniei (miruirea).

În continuare, Patriarhul Ecumenic şi Patriarhul României au sfinţit cele două racle confecţionate cu măiestrie în Atelierele Patriarhiei Române pentru a adăposti cinstitele moaşte ale Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. Cele două racle au fost oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel celor două aşezăminte atonite: Chilia „Sfântul Gheorghe”‑Colciu, respectiv Schitul Românesc Prodromu.

Cuvinte de mulţumire şi de binecuvântare

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a citit apoi solemn de pe solee Actul de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului‑Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, a rostit cuvântul pregătit cu prilejul participării la sfințirea frumoaselor mozaicuri și a întregii iconografii a Catedrale Naționale din Bucureşti. Cu acest prilej, i‑a oferit Patriarhului României în dar o cârjă arhierească.

Cuvântul de mulțumire la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La final, Preafericirea Sa i‑a oferit Patriarhului Ecumenic, în semn de mulţumire pentru că a fost oaspetele cel mai important şi primul slujitor al sfinţirii picturii, o icoană în mozaic bizantin cu chipul Sfântului Apostol Bartolomeu. De asemenea, a amintit că Patriarhul Ecumenic a primit la botez numele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, adresându‑i un cuvânt de felicitare.

După realizarea unei fotografii istorice de grup pe soleea catedralei, cei doi Întâistătători s‑au îndreptat către ieşire, binecuvântând mulţimea de credincioşi şi pelerini din interiorul şi exteriorul monumentalului lăcaş de cult.

Obiectele de cult pentru slujba de sfinţire şi pentru împodobirea Sfântului Altar, precum şi veşmintele în care au slujit arhiereii, preoţii şi diaconii, au fost realizate de Atelierele Patriarhiei Române.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naţionale au fost oferite de 80 de membri ai Grupului psaltic “Tronos”, conduşi de arhid. protopsalt Mihail Bucă.

Invitaţii aflaţi în biserică şi pelerinii din incintă au trecut prin Sfântul Altar imediat după slujba de sfinţire, sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce. De asemenea, au avut prilejul de a se închina la cinstitele moaşte ale Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, depuse în racla sfinţită joi, 23 octombrie, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Închinarea credincioşilor şi trecerea prin Sfântul Altar continuă încă cinci zile

Deşi prognozele au indicat o zi ploioasă, până în seara zilei de duminică, vremea a fost prielnică pentru pelerini. Unii au îmbinat închinarea la Catedrala Naţională cu pelerinajul la Catedrala istorică de pe Colina Bucuriei, în ajunul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

Timp de cinci zile, începând de duminică seara şi până vineri, 31 octomrbie, pelerinii prezenţi la Catedrală se vor putea închina în Sfântul Altar la orice oră din zi sau din noapte.