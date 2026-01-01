Prima zi a Anului Nou la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română prăznuiește la 1 ianuarie Tăierea‑împrejur cea după trup a Domnului și îi sărbătorește pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa, Sfânta Emilia. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală istorică din București, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare. La final, a fost oficiată slujba de Te Deum la Anul Nou și a fost proclamat anul omagial şi comemorativ 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel prezentând icoanele acestui an, care înfățișează Familia sfântă a Sfântului Vasile cel Mare și Soborul Sfintelor Femei Române.

Numeroși credincioși din București au participat la slujba oficiată la începutul noului an calendaristic în Catedrala Patriarhală istorică, rugându‑se împreună cu clericii pentru binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea sfinților Săi.

După citirea Sfintei Evanghelii rânduite (Luca 2, 20‑21; 40‑52), Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat semnificația duhovnicească a Tăierii‑împrejur după trup a Domnului, primul Praznic Împărătesc al noului an calendaristic: „Evanghelia de astăzi, referitoare la acest moment din pruncia Mântuitorului Iisus Hristos, începe cu un gest foarte nobil, care vine din partea unor oameni foarte simpli, păstorii din Betleem, care se întorc la staulele lor, mulțumind și binecuvântând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, după cum li se făgăduise. De aceea, ei s‑au învrednicit de vederea îngerilor care le‑au vestit bucurie mare care s‑a făcut pentru tot poporul. Prin aceasta, păstorii devin dascălii noștri, arătându‑ne că și noi trebuie să fim mulțumitori, recunoscători și închinători lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le primim în viața noastră, în fiecare zi. Acest lucru trebuie să‑l facem cu precădere în prima zi a anului, fie el și civil, pentru că știm că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit vin de la Dumnezeu. Această Tăiere‑împrejur are un caracter prefigurativ și profetic. Tăierea‑împrejur era o poruncă legiferată de Moise, pornind de la tradiția avraamică, întrucât Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam, făgăduindu‑i un fiu și că îl va face tată al multor popoare. Ca semn al acestui legământ a fost tăierea‑împrejur a lui Avraam, care era la bătrânețe și a suferit mult, fiindu‑i trimis un înger care să‑i poarte de grijă în timpul acestor suferințe provocate de tăierea‑împrejur. Dar această tăiere‑împrejur a generalizat, devenind mai apoi semnul văzut al legământului dintre Dumnezeu și poporul ales. Acestui legământ i Se supune și Mântuitorul Iisus Hristos, Care El Însuși mărturisește că a venit în lume nu ca să schimbe Legea, ci să o împlinească, să o desăvârșească, iar această poruncă a tăierii‑împrejur ne‑o arată sinaxarul de astăzi, care ne spune că Hristos a îngăduit să I se facă această tăiere‑împrejur ca prefigurare a tăierii‑împrejur a inimii celor care vor deveni ucenicii Lui. În felul acesta vedem că tăierea‑împrejur a fost o prefigurare a Botezului creștin. În ziua a opta după naștere, odată cu tăierea‑împrejur, pruncului i se punea și numele. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că Pruncului I‑a fost pus numele Iisus, așa cum fusese vestit de înger înainte de zămislirea Sa în pântecele Preacuratei Fecioare Maria. Numele Iisus înseamnă «Dumnezeu mântuiește»”.

Episcopul vicar‑patriarhal a evidențiat apoi rolul deosebit al Sfântului Vasile cel Mare în formarea dogmei Bisericii, prezentându‑l ca pe un mare teolog, păstor și organizator al vieții bisericești. Totodată, ierarhul a subliniat contribuția sa esențială la dezvoltarea lucrării filantropice, prin grija față de săraci, bolnavi și marginalizați, amintind că viața și opera sa rămân un model de credință vie și dăruire necondiționată.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a săvârșit slujba de Te Deum la Anul Nou, la finalul căreia a avut loc proclamarea anului 2026 în Biserica Ortodoxă Română drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”. După citirea Actului oficial de proclamare de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat icoanele acestui an, care înfățișează Familia sfântă a Sfântului Vasile cel Mare și Soborul Sfintelor Femei Române.

În continuare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul cu prilejul proclamării anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Cu acest prilej, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale a interpretat Imnul Anului omagial 2026, compus special pentru acest moment.