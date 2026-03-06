Pictura în mozaic a Catedralei Naționale este în lucru. Magistrala operă a echipei de pictori bisericești coordonați de pictorul Daniel Codrescu, apreciată odată cu evenimentul sfințirii acesteia la
Sprijin pentru Centrul social creștin din Târgoviște
Preoți din parohiile Adânca, Broșteni, Gura Șuții, Lucieni, Nucet și Speriețeni, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au desfășurat joi, 5 martie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, o activitate social‑filantropică în sprijinul Centrului social creștin din municipiul Târgoviște. Au fost donate produse igienico‑sanitare necesare desfășurării activităților curente ale instituției, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru beneficiarii centrului. Acțiunea se înscrie în programul constant al Arhiepiscopiei Târgoviștei de susținere a persoanelor vulnerabile și de promovare a spiritului filantropic în rândul tinerilor și al comunităților parohiale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.