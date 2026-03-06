Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sprijin pentru Centrul social creștin din Târgoviște

Știri
Data: 06 Martie 2026

Preoți din parohiile Adânca, Broșteni, Gura Șuții, Lucieni, Nucet și Speriețeni, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au desfășurat joi, 5 martie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, o activitate social‑filantropică în sprijinul Centrului social creștin din municipiul Târgoviște. Au fost donate produse igienico‑sanitare necesare desfășurării activităților curente ale instituției, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru beneficiarii centrului. Acțiunea se înscrie în programul constant al Arhiepiscopiei Târgoviștei de susținere a persoanelor vulnerabile și de promovare a spiritului filantropic în rândul tinerilor și al comunităților parohiale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

