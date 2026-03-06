Daruri pentru doamne la Centrul eparhial de la Roman

Joi, 5 martie, în contextul Zilei Internaţionale a Femeii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul le‑au binecuvântat şi felicitat pe maicile şi pe doamnele angajate la Centrul eparhial Roman și în cadrul Fundaţiei „Episcop Melchisedec” Roman.

Monahia Dionisia Şchiopu, director educațional al Fundaţiei „Episcop Melchisedec” Roman, împreună cu personalul monahal şi cadrele didactice ale grădiniței Fundației „Episcop Melchisedec”, ale Școlii Primare Mușatinii și ale Școlii Generale Mușatinii au pregătit cu acest prilej un moment festiv la care protagoniști au fost copiii. Elevii, sub coordonarea cadrelor didactice, au încântat asistența cu un colaj de poezii și cântece alese special pentru a evidenția sărbătoarea mamei şi anotimpul plin de speranță al primăverii.

În cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a mulțumit tuturor doamnelor angajate ale Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, care sunt educatoare şi mame nu numai pentru copiii lor de acasă, ci şi pentru copiii pe care îi au în grijă. Totodată, ierarhul a vorbit despre vocația maternală a femeii și despre modelul Maicii Domnului pentru mamele creștine, îndemnându‑i pe cei prezenți să nu uite niciodată chipul binecuvântat al mamei.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a remarcat faptul că celebrarea Femeii are ca fundament Sărbătoarea Bunei Vestiri, când Fecioara Maria a acceptată să fie Mamă a Fiului lui Dumnezeu.

La finalul întâlnirii, cei doi ierarhi și preoții din Administrația eparhială au oferit tuturor angajatelor câte un buchet de flori, binecuvântând misiunea pe care fiecare o desfăşoară cu vocaţie, dragoste şi devotament.