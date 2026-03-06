Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Daruri pentru doamne la Centrul eparhial de la Roman

Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 06 Martie 2026

Joi, 5 martie, în contextul Zilei Internaţionale a Femeii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul le‑au binecuvântat şi felicitat pe maicile şi pe doamnele angajate la Centrul eparhial Roman și în cadrul Fundaţiei „Episcop Melchisedec” Roman.

Monahia Dionisia Şchiopu, director educațional al Fundaţiei „Episcop Melchisedec” Roman, împreună cu personalul monahal şi cadrele didactice ale grădiniței Fundației „Episcop Melchisedec”, ale Școlii Primare Mușatinii și ale Școlii Generale Mușatinii au pregătit cu acest prilej un moment festiv la care protagoniști au fost copiii. Elevii, sub coordonarea cadrelor didactice, au încântat asistența cu un colaj de poezii și cântece alese special pentru a evidenția sărbătoarea mamei şi anotimpul plin de speranță al primăverii.

În cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a mulțumit tuturor doamnelor angajate ale Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, care sunt educatoare şi mame nu numai pentru copiii lor de acasă, ci şi pentru copiii pe care îi au în grijă. Totodată, ierarhul a vorbit despre vocația maternală a femeii și despre modelul Maicii Domnului pentru mamele creștine, îndemnându‑i pe cei prezenți să nu uite niciodată chipul binecuvântat al mamei.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a remarcat faptul că celebrarea Femeii are ca fundament Sărbătoarea Bunei Vestiri, când Fecioara Maria a acceptată să fie Mamă a Fiului lui Dumnezeu.

La finalul întâlnirii, cei doi ierarhi și preoții din Administrația eparhială au oferit tuturor angajatelor câte un buchet de flori, binecuvântând misiunea pe care fiecare o desfăşoară cu vocaţie, dragoste şi devotament.

 

