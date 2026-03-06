Reuniunea managerială a directorilor din unitățile de educație timpurie din județul Suceava

„Comunicarea ca instrument de motivare și de construire a unei culturi organizaționale sănătoase” și „Comunicarea - cheia promovării și consolidării valorilor organizației” au fost temele dezbătute în cea de‑a cincea zi a lui Mărțișor, în cadrul reuniunii manageriale a directorilor din unitățile de educație timpurie din județul Suceava, desfășurată în Liceul Teologic Suceava.

Festivitatea de deschidere a evenimentului, care a reunit, alături de directorii instituțiilor de învățământ, reprezentanți ai autorităților publice, delegați ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și, nu în ultimul rând, ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, principal organizator al întâlnirii, a debutat cu cuvântul de bun‑venit al prof. Maria Todereanu, inspector pentru educație timpurie.

Subliniind faptul că mai ales în zilele noastre „comunicarea este extrem de importantă pentru orice instituție pentru că, dincolo de proceduri și regulamente, modul în care managerii reușesc să comunice cu angajații este cel care dă valoarea culturii organizaționale”, doamna inspector a dat cuvântul invitaților speciali, între care Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a punctat ideea conform căreia, din perspectivă creștină, comunicarea înseamnă împărtășire din prezența și experiența celuilalt, fiind esențială deoarece omul nu a fost creat să fie singur, ci să crească împreună cu semenii săi. Această abordare presupune a‑l privi pe celălalt ca fiind important prin el însuși, nu doar ca pe o „piesă într‑un angrenaj” sau un simplu angajat care trebuie să producă rezultate.

Părintele Episcop‑vicar a evidențiat și faptul că actul comunicării nu transmite doar cunoștințe sau abilități, ci întregul „duh” al vorbitorului, pentru că viața este singurul argument care nu poate fi contrazis. În contextul educațional și managerial, aceasta se traduce prin asumarea muncii ca pe o „lucrare providențială” și prin tratarea fiecărui colaborator ca pe un partener, punând în centrul activității demnitatea persoanei și virtutea smereniei.

Nu în ultimul rând, Preasfinția Sa a adus în atenție îndemnuri ale Înaltpreasfințitului Părinte Calinic din cuprinsul „Decalogul directorilor de școală”, ca expresie a înțelepciunii luminate de credință și a responsabilității asumate în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.

A urmat un moment artistic deosebit. Spre bucuria tuturor celor prezenți, Grupul „Glasuri de lumină”, format din preșcolari ai Grădiniței „Sfântul Ioan cel Nou”, coordonați de doamnele educatoare, au cântat mai multe pricesne, rugăciuni „care vorbesc despre speranță, iertare și renaștere, mesaje ale inimii, transmise prin ochii și vocile micilor artiști”.

De asemenea, simboluri ale primăverii, transpuse în lucrări artistico‑plastice; desene, picturi, felicitări și mărțișoare, au putut fi admirate în cadrul evenimentului, rezultate ale muncii și măiestriei copiilor din cele trei structuri ale instituției‑gazdă.