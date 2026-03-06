Noi preoţi duhovnici în Arhiepiscopia Craiovei

În Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 5 martie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru patru preoţi din Arhiepiscopia Craiovei.

În perioada Postului Mare, au primit duhovnicia următorii clerici din Arhiepiscopia Craiovei: pr. Claudiu Ionuț Dăianu, din Parohia Gilort, Protoieria Târgu Cărbunești; pr. Aurelian Cosmin Godescu, din Parohia Mischii, comuna Godinești, Protoieria Târgu Jiu Nord; pr. Ștefan Fișcăleanu, din Parohia Preajba de Câmp, comuna Malu Mare, Protoieria Craiova Sud; pr. Iulian Sabin Mihăilă, din Parohia Turburea, Protoieria Târgu Cărbunești.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu le‑a vorbit părinţilor duhovnici despre importanţa Spovedaniei: „Aţi urcat treptele învăţământului, apoi pe cele ale examenului de duhovnicie, către această zi binecuvântată de Dumnezeu. De acum, în parohie, prin comportamentul dumneavoastră veţi arăta oamenilor că sunteţi ucenici şi mărturisitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când veţi urma poruncile şi legea lui Dumnezeu. Preotul este acela care slujeşte Sfânta Liturghie, iar din mâinile sale credincioşii primesc Sfintele Taine şi tot din mâinile sale Domnul Hristos primeşte sufletele credincioşilor. Veţi răspunde atât pentru faptele voastre, cât şi pentru faptele credincioşilor”. În continuare, ierarhul i‑a îndemnat pe noii duhovnici din Arhiepiscopia Craiovei să aibă şi ei un preot duhovnic şi să se mărturisească: „Şi dumneavoastră trebuie să vă spovediţi, trebuie să aveţi duhovnici buni. Străduiţi‑vă ca şi membrii familiei să se spovedească, să se împărtăşească. Este bine ca preotul să se spovedească la un duhovnic ori de câte ori este necesar, deoarece Spovedania nu este numai mărturisirea păcatelor, este și dezlegare și rugăciunile au o mare valoare”.

După săvârşirea slujbei, preoții prezenți au primit în dar din partea Părintelui Mitropolit Irineu cartea „Molitfelnicul”, Sfânta Cruce pentru binecuvântare şi Certificatul de duhovnicie.