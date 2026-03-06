Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi preoţi duhovnici în Arhiepiscopia Craiovei

Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 06 Martie 2026

În Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 5 martie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru patru preoţi din Arhiepiscopia Craiovei.

În perioada Postului Mare, au primit duhovnicia următorii clerici din Arhiepiscopia Craiovei: pr. Claudiu Ionuț Dăianu, din Parohia Gilort, Protoieria Târgu Cărbunești; pr. Aurelian Cosmin Godescu, din Parohia Mischii, comuna Godinești, Protoieria Târgu Jiu Nord; pr. Ștefan Fișcăleanu, din Parohia Preajba de Câmp, comuna Malu Mare, Protoieria Craiova Sud; pr. Iulian Sabin Mihăilă, din Parohia Turburea, Protoieria Târgu Cărbunești.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu le‑a vorbit părinţilor duhovnici despre importanţa Spovedaniei: „Aţi urcat treptele învăţământului, apoi pe cele ale examenului de duhovnicie, către această zi binecuvântată de Dumnezeu. De acum, în parohie, prin comportamentul dumneavoastră veţi arăta oamenilor că sunteţi ucenici şi mărturisitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când veţi urma poruncile şi legea lui Dumnezeu. Preotul este acela care slujeşte Sfânta Liturghie, iar din mâinile sale credincioşii primesc Sfintele Taine şi tot din mâinile sale Domnul Hristos primeşte sufletele credincioşilor. Veţi răspunde atât pentru faptele voastre, cât şi pentru faptele credincioşilor”. În continuare, ierarhul i‑a îndemnat pe noii duhovnici din Arhiepiscopia Craiovei să aibă şi ei un preot duhovnic şi să se mărturisească: „Şi dumneavoastră trebuie să vă spovediţi, trebuie să aveţi duhovnici buni. Străduiţi‑vă ca şi membrii familiei să se spovedească, să se împărtăşească. Este bine ca preotul să se spovedească la un duhovnic ori de câte ori este necesar, deoarece Spovedania nu este numai mărturisirea păcatelor, este și dezlegare și rugăciunile au o mare valoare”.

După săvârşirea slujbei, preoții prezenți au primit în dar din partea Părintelui Mitropolit Irineu cartea „Molitfelnicul”, Sfânta Cruce pentru binecuvântare şi Certificatul de duhovnicie.

 

