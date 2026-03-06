Pictura Catedralei Naționale, o capodoperă încă în lucru

Pictura în mozaic a Catedralei Naționale este în lucru. Magistrala operă a echipei de pictori bisericești coordonați de pictorul Daniel ­Codrescu, apreciată odată cu evenimentul sfințirii acesteia la sfârșitul lunii octombrie 2025, are nevoie în continuare de sprijinul nostru pentru a deveni o mărturie integrală prin imagine a vieții bisericești a poporului român, dar și o carte de vizită pentru oricine poposește în noul lăcaș de rugăciune din Capitală.

Aflat în platoul TRINITAS TV, pictorul Daniel Codrescu a vorbit despre stadiul lucrărilor: „În perioada aceasta, lucrăm în zona pronaosului, pe pilaștrii dintre naos și pronaos și pe pereții verticali. Avem bolțile deja realizate, însă au rămas schelele perimetrale care acoperă pereții laterali. Este un volum de muncă destul de mare, iar schelele sunt voluminoase și ar fi putut incomoda accesul pelerinilor și turiștilor. De aceea, pentru a evita neplăceri, s-a optat pentru soluția de a închide catedrala pentru vizitare, spre realizarea acestor lucrări”.

Daniel Codrescu a explicat faptul că, deși procesul de aplicare a icoanelor pe pereții lăcașului a fost sistat la începutul toamnei trecute pentru pregătirea catedralei pentru slujba de sfințire, lucrările de exe­cuție a icoanelor în mozaic au continuat în atelier pe parcursul întregii perioade. „Am continuat lucrul la icoanele care au fost aprobate de Părintele Patriarh Daniel și de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române și urmează ca, în această etapă, după reînchiderea catedralei, să ne ocupăm de aplicarea mozaicului pe perete și să continuăm, totodată, lucrul în atelier la icoanele care vor fi aplicate în viitor. Cei 16 sfinți români procla­mați în Anul Centenar al Patriarhiei Române au fost re­pre­zentați înainte de momentul sfințirii pe pilaștrii din pronaosul catedralei și tot așa și cele 16 sfinte femei românce, ale căror icoane au fost realizate până la acel moment”, a spus pictorul.

Programul iconografic al paraclisului de la subsol

Acesta a menționat și necesitatea înveș­mântării în mozaic a paraclisului aflat la subsolul catedralei. „De la începutul acestui an, ne-am concentrat atenția pe realizarea proiectului de la paraclisul de la subsolul Catedralei Naționale, aflată la etajul -11. Așadar, sub Catedrala Națională mai există o biserică foarte amplă care îi va avea ca protectori pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț și pe Sfântul Daniil Sihastrul, având o temă specifică legată de peșteri, de astfel de locuri de nevoință ale pustnicilor. Pe pereții acestui paraclis vor fi reprezentate scene din viața Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și a Sfântului Daniil Sihastrul. Se știe că Sfântul Ioan Iacob a viețuit în aceeași peșteră în care a trăit Sfântul Proroc Ilie, în Pustiul Hozeva. Acesta chiar a primit la botez numele de Ilie, fapt ce denotă legături foarte profunde, pe care sperăm să le putem evidenția în acest program iconografic. De asemenea, vor fi reprezentate scene din viața Sfântului Daniil Sihastrul și legătura sa cu Domnitorul Ștefan cel Mare. În Capadocia avem multe alte locuri de viețuire monahală în pustie și mai ales în peșteri pe care le vom folosi ca exemple. De asemenea, avem viața Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabi, care a trăit într-o astfel de peșteră. La Basarabi, în zona Murfatlar, mai sunt peșteri în care se găsesc urme de viețuire creștină. Toate acestea vor fi folosite ca surse de inspirație pentru programul iconografic al paraclisului”, a spus coordonatorul echipei de pictori de la Catedrala Națională.

Daniel Codrescu a reiterat și necesitatea sprijinului financiar al credincioșilor pentru continuarea lucrărilor: „Ritmul susținut pe care ni-l dorim depinde în primul rând de partea financiară, de susținerea credincioșilor, cărora le mulțumim pentru ajutorul oferit până acum, dar și de partea umană, de cei care lucrează împreună cu noi. Este un colectiv destul de consistent, complicat de ținut împreună, iar provocările sunt pe măsură. Nu dorim să mărim echipa de 200 de pictori pe care o avem, fiindcă deja este suficient de greu de gestionat, dar încercăm să o menținem pe tot parcursul lucrării, astfel încât să putem avansa într-un ritm cât mai susținut”.

Interes pentru proiect și ostenitori

Coordonatorul pictorilor a vorbit și despre succesul expoziției „Mozaicul Catedralei Na­ționale. Sinteză și reafirmare”, organizată la finalul anului trecut la Palatul Patriarhiei: „Am constatat că oamenii sunt foarte interesați de efortul din spatele acestui proiect, așa încât am încercat să arătăm truda noastră pentru ca ei să înțeleagă și să poată iubi mai mult ceea ce s-a realizat aici. Am încercat să facem asta într-un mod cât mai profesionist cu putință, colaborând cu arhitecți și cu întregul colectiv care ne-a susținut în realizarea expoziției, care sperăm că a fost o reușită. Ne-am bucurat de aducerea unor fragmente de mozaic mai aproape de oameni, fragmente care pe zidurile catedralei nu mai pot fi observate în toate detaliile din cauza distanței. La această expoziție s-a putut vedea de aproape fiecare textură a mozaicului, fiecare detaliu. Au fost expuse, de asemenea, icoanele foarte mari ale Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ce vor fi amplasate în catedrală în această perioadă”.

Modalități de sprijin

Detalii despre modalitatea prin care puteți susține lucrările de pictură în mozaic de la Catedrala Națională aflați accesând platforma online pictamcatedrala.ro și selectând categoria „Contribuie” din meniul de navigare. Dintre aceste modalități, amintim: redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit prin completarea Formularului 230; donația realizată la orice unitate de cult; donația prin SMS la 8822 cu textul „Pictura”, în valoare de 2 euro; depunerea de numerar sau transfer bancar în contul în lei RO91RNCB0075004895030395 al Patriarhiei Române.