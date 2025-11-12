Peste 200 de pictori, distinși în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi, 12 noiembrie 2025, o ceremonie festivă în cadrul căreia au fost distinși peste 200 de pictori care au contribuit la realizarea picturii Catedralei Naționale. Lucrările lor împodobesc interiorul lăcașului de cult, a cărui pictură în mozaic a fost sfințită în data de 26 octombrie de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul a debutat cu înmânarea diplomelor dedicate Sfințirii Catedralei Naționale, însoțite de medalie, de către Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură la Catedrala Națională, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, tuturor pictorilor care au contribuit la realizarea picturii în mozaic a Catedralei.

O școală a mozaicului

În continuare, Daniel Codrescu a adresat un cuvânt de mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru grija părintească, susținerea și încurajarea oferite pe parcursul realizării picturii în mozaic a Catedralei Naționale. „Cu recunoștință și gratitudine mă adresez vouă tuturor, în această clădire cu o semnificație profund istorică, atât pentru neamul românesc, cât și pentru breasla pictorilor bisericești, unde, în ultimii ani, s-a consolidat percepția despre icoană, prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Aici au avut loc unele dintre întâlnirile Comisiei de pictură, dar și Conferința Națională a Pictorilor Bisericești, unde am primit foarte multe răspunsuri la întrebări despre icoană și despre rolul acesteia în societate. Încă din anul 2017, cu ocazia Anului omagial dedicat pictorilor bisericești, au fost invitați teologi și iconari din întreaga lume ortodoxă. Astăzi, după două săptămâni de la momentul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, putem vorbi cu mai multă claritate despre întregul ansamblu iconografic, despre modul în care s-a receptat acesta în societate și despre impactul și bucuria pe care le-a generat în sufletele oamenilor. Am convingerea că fiecare om are aptitudini artistice în felul său, lucru vizibil și la bunicii noștri, care își construiau casele sau își realizau iile cu migală și creativitate. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de mine pe parcursul acestui drum, un drum pe care am vrut să-l construim împreună, nu doar pentru zidirea Catedralei, ci și pentru zidirea noastră interioară. Scopul nostru a fost să devenim mai buni cu ceilalți, împliniți și să putem, pe viitor, să creăm chiar o școală a mozaicului, care să fie o mândrie pentru întreaga țară”, a spus Daniel Codrescu.

Smerenia pictorilor în căutarea perfecționării

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat celor prezenți importanța rugăciunii înălțării acestui edificiu spre ocrotirea poporului român. „Secretul frumuseții picturii din catedrală este rugăciunea continuă din toate parohiile și mănăstirile Patriarhiei Române, mai ales în timpul Sfintei Liturghii. Prima rugăciune, prima ectenie, este în cadrul ecteniei mari, și a doua în cadrul ecteniei întreite, când preotul sau diaconul se roagă pentru ca Dumnezeu să ajute la ridicarea Catedralei Mântuitorului Neamului, spre slava lui și Dumnezeu și mântuirea poporului român, și să le dăruiască celor care lucrează sănătate și ajutor să ducă la bun sfârșit lucrarea. Domnul Emilian Popescu, profesor și membru al Academiei Române, a spus că, în timp ce se construia și se picta Biserica «Sfânta Sofia» de la Constantinopol, în timpul împăratului Iustinian, acesta a cerut să fie un grup special de rugăciune, să se roage în fiecare zi pentru lucrările ce se desfășurau, zidirea și pictura bisericii, iar noi, auzind această informație, am hotărât în Sfântul Sinod să creăm o ectenie specială pentru lucrările de zidire și pictare a Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedralei Naționale. Rugăciunea permanentă, în fiecare zi și în toate bisericile din Patriarhia Română, din țară și din diasporă, a fost cea dintâi sursă de inspirație, pentru că această reușită nu vine după un șir de biserici pictate în mozaic, ci la începutul unei lucrări de mare amploare și importanță, care nu-ți dă siguranța că vei reuși de la început. Una dintre motivații a fost și smerenia pictorilor în căutarea perfecționării. Nimeni nu s-a considerat complet desăvârșit în ceea ce privește pictarea unei catedrale în tehnica mozaic. A fost multă smerenie din partea tuturor și, în același timp, speranța că lucrarea aceasta o vom realiza într-un timp record, pentru că aveam termene. La noi, centenarele sunt într-un interval de cinci-șapte ani, primul centenar a fost în 2018, dedicat României Mari, și al doilea centenar al Patriarhiei Române, acum, în 2025. Atunci voiam să legăm momentele importante de sfințire a Altarului, a naosului și a pronaosului de aceste evenimente cu valoare simbolică și să arătăm recunoștință prin realizări frumoase, prin care Îl preamărim pe Dumnezeu și cinstim sfinții Lui”, a spus Preafericirea Sa.

Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit din partea tuturor pictorilor care au lucrat la Catedrala Națională o icoană cu chipul Sfintei Cuvioase Parascheva în mozaic și un frumos aranjament floral.

Toți pictorii au primit la final, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, volumul „Catedrala Națională, un ideal împlinit”, apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, și cartea „Icoane ale Împărăției cerurilor”, apărută la Editura „Trinitas” a Patriarhiei Române.