Conferința preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală

Ultima conferință din acest an a preoților din cimitirele de stat din București a avut loc joi, 18 decembrie, la Centrul cultural‑misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov.

Lucrările acestei conferințe au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii în capela Cimitirului Pantelimon 2, de un sobor sub protia părintelui Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din București. După aceea, în cadrul întâlnirii de la Centrul cultural‑misionar „Familia”, părintele Gheorghe Dilirici a prezentat un referat despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării a avut loc anul acesta în Capitală, la data de 16 septembrie: „Părintele Sofian Boghiu ocupă un loc central în spiritualitatea ortodoxă românească a secolului XX. El s‑a identificat chiar cu numele său, care înseamnă «cel înțelept». Duhovnic, teolog, pictor bisericesc și mărturisitor al credinței în vreme de prigoană comunistă, el a devenit pentru multe generații «duhovnicul Bucureștilor»”.

După susținerea referatului, în cadrul întâlnirii a fost prezentat părintele Florin Ionică, noul consilier eparhial din cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc conferința preoților slujitori din cimitirele de stat din cadrul Departamentului Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București. Evenimentul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, de către un sobor ales de preoți slujitori din capelele cimitirelor de stat, sub protia părintelui coordonator Gheorghe Dilirici, iar apoi conferința a avut loc la Centrul cultural-misionar «Familia» din Pantelimon. La această conferință, pe lângă faptul că s‑a discutat despre tema Anului comemorativ 2025 - marii duhovnici și mărturisitori români ortodocși din secolul XX -, s‑au abordat și diferite probleme de nuanță organizatorică și administrativă cu care preoții noștri slujitori din cimitirele de stat s‑au confruntat în trecut și cu care se confruntă și astăzi”, a declarat părintele consilier eparhial Florin Ionică.

Pe lângă preoții slujitori în cimitirele de stat din București, la această întâlnire a participat și directorul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Emil Iana, care a confirmat deschiderea față de colaborarea cu instituțiile Bisericii.