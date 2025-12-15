Prăznuire luminoasă la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din București

Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie a fost cinstit cu deosebită evlavie de către credincioșii bucureșteni la hramul Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Marea mulțime de credincioși a avut ocazia să se închine și la un fragment din moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie aflat în patrimoniul sacru al parohiei.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a pus în lumină semnificația textului rânduit pentru a fi citit la sărbătorile sfinților ierarhi: „Evanghelia pe care Părinții Bisericii au statornicit‑o într‑o astfel de zi ne vorbește despre Păstorul cel bun. Păstorul cel bun prin excelență este Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care a venit ca să caute pe cei păcătoși, așa după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. El, Păstorul cel bun, a căutat oaia cea pierdută și S‑a bucurat îndeosebi de aflarea ei. Dar în decursul istoriei Bisericii, unii păstori de suflete, indiferent de locul unde au slujit, au fost și ei numiți păstori buni. [...] Iată că la pomenirea Sfântului Elefterie, un păstor din al doilea veac, deci din urmă cu aproximativ 1.850 de ani, revine această idee a păstorului celui bun”.

Dragostea este marea lecție pe care trebuie să ne‑o însușim de la Sfântul Elefterie, a subliniat Preasfinția Sa: „Iubiți credincioși, ce învățăm noi după 1.800 și mai bine de ani de când Sfântul Elefterie, un tânăr episcop din istoria de început a Bisericii, a mărturisit prin sânge? În primul rând, cred că cel mai important mesaj al lui și al perioadei de care amintim este acela al iubirii dintre creștini. Nu știu dacă noi mai avem astfel de sentimente, dar Mântuitorul le‑a spus ucenicilor: «Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste între voi». Dragostea creștinilor a uimit lumea. [...] «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața să și‑o pună pentru prietenii săi», spunea Mântuitorul. Și, după exemplul Lui, au fost atât de mulți creștini, între care s‑a numărat și Sfântul Elefterie. Toți vorbeau despre atmosfera prezentă în comunitățile creștine, fie că acestea erau la Roma, fie că erau în Iliric, fie că erau în Nicomidia, în atâtea alte locuri și apoi până la marginile pământului. Dintr‑o scriere care ni s‑a păstrat dintr‑o perioadă puțin mai târzie decât cea a mărturisirii Sfântului Elefterie, aflăm mărturisirea unor păgâni despre creștini: «Iată cât de mult se iubesc aceștia!» Avem în toate bisericile un fragment din moaștele unui martir. Fără acest fragment din moaștele unui martir, indiferent care a fost el, noi nu săvârșim niciodată Sfânta Liturghie”.

De asemenea, ierarhul a evidențiat și martiriul mamei Sfântului Elefterie, prăznuită și ea în această zi.

„Sfântul Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică și pentru familiile creștine. Când a fost martirizat, mama lui, Evantia sau, așa cum a mai fost numită, Antia, a venit și l‑a îmbrățișat. A îmbrățișat trupul plin de sânge al fiului ei. Când au văzut această scenă, oameni fără suflet, dincolo de necredința lor, dincolo de ideile pe care le aveau, au martirizat‑o și pe mama lui. Într‑o asemenea atmosferă a trăit atunci Biserica în veacul al II‑lea”, a explicat Preasfinția Sa.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru preoții, cântăreții, ctitorii și binefăcătorului sfântului lăcaș trecuți la Domnul.

După acest moment, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a apreciat evlavia credincioșilor bucureșteni pentru Sfântul Elefterie: „În București, Sfântul Elefterie s‑a făcut cunoscut în mod deosebit prin două biserici. Una mai veche, care se și numește «Sfântul Elefterie cel Vechi» sau «vechea biserică a Sfântului Elefterie», și aceasta - «Sfântul Elefterie cel Nou». [...] De aceea, Sfântul Elefterie a fost cunoscut mai mult decât în alte zone și prin aceste două ctitorii. Mă bucur să transmit din partea Preafericirii Sale un cuvânt de binecuvântare părinților care slujesc aici, părintelui paroh Valer Ulican, care mult s‑au ostenit pentru înfrumusețarea acestui sfânt lăcaș, celorlalți preoți și diaconi care slujesc aici și dumneavoastră, tuturor credincioșilor”.

Părintele Valer Ulican, protoiereu al Protopopiatului Sector 5 Capitală și paroh al Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, a mulțumit Prefericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părinteasca purtare de grijă; Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujire, oferindu‑i în dar o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos și un buchet de flori: „Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel care a dat binecuvântarea ca în mijlocul nostru să avem un ierarh, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. [...] Mulțumim Preasfințitului Părinte pentru cuvântul său de învățătură bogat, pentru dragostea pe care o are față de preoții și de credincioșii bisericii noastre și pentru tot ceea ce Preasfinția Sa face ca aceste slujbe să aibă loc cu o solemnitate deosebită. Vă rugăm să duceți acasă, fiecare dintre dumneavoastră care ați participat la această sfântă slujbă - deși este o zi lucrătoare, biserica noastră a fost plină și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră - un gând pe care îl aveți de aici și sunt convins că, dacă ați rămas până la sfârșit, ceva frumos s‑a sădit în sufletele dumneavoastră”.