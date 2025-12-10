Hirotesii de noi duhovnici în Arhiepiscopia Bucureștilor

Șaisprezece preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hiro­tesiți întru duhovnici astăzi, 10 decembrie, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. La finalul slujbei, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța noii slujiri pe care preoții au primit-o.

În cuvântul de învățătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit noilor duhovnici din Arhiepiscopia Bucureștilor despre legătura dintre slujirea preoțească și cea a duhovniciei.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, ați trecut pragul duhovniciei și sigur că sunteți foarte așteptați în parohii de către credincioși pentru spovedanie. Desigur, această mare slujire duhovnicească, apostolească, după cum se spune în cartea de cult, este un dar de la Dumnezeu pentru Biserică, deoarece nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu fără iertarea păcatelor. Păcatele se iartă prin Botez, iar cele făcute după Botez se iartă prin Taina Pocăinței sau a mărturisirii păcatelor, a împăcării oamenilor cu Dumnezeu, cu Biserica și cu semenii. Această sfântă taină a preoției, arătată în lucrarea de părinte duhovnicesc, înseamnă că acesta este cel care mai întâi se roagă pentru cei care vin cu gând curat să se pocăiască, pentru a primi iertarea păcatelor. În același timp, el este un îndrumător duhovnicesc care le arată Lumina Evangheliei lui Hristos, îi învață viața dreaptă și dreapta viețuire. De aceea, această lucrare duhovnicească este și de creștere duhovnicească. Omul duhovnicesc crește în etape și evolueză în ritm diferit, unii poate mai râvnitori, alții mai delăsători, dar preotul trebuie să fie «ca un medic», după cum spune Canonul 1 de la Sinodul Trulan (691-692), să cunoască, la fiecare boală, ce medicament este potrivit. Totodată, trebuie să evite două extreme. Să nu fie prea riguros sau prea exigent, nici prea delăsător, și aceasta înseamnă că trebuie să fie un om de echilibru, un om duhovnicesc și să se pregătească permanent, să învețe de la alți duhovnici și din cărțile Sfinților Părinți. Așadar, această taină a preoției sub forma duhovniciei este o mare bucurie pentru Biserică, deoarece se înnoiesc sufletele și cresc duhov­ni­cește oamenii, eliberându-se de patimi egoiste, de comportament dăunător sufletului și trupului și, de asemenea, pentru relația dintre oameni. Postul Nașterii Domnului este o perioadă când se pune accent pe rugăciune, spovedanie, împărtă­șanie și milostenie. Milostenia acoperă o mulțime de păcate. Dacă nu avem lucruri materiale de oferit celor săraci, să oferim rugăciune, un sfat bun, un îndemn bun și o învă­țătură sănătoasă. Toate acestea sunt fapte ale milosteniei sufletești sau spirituale”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Clericii care au primit hirotesia întru duhovnic sunt: părintele ieromonah Gherasim de la Schitul Măgureanu; părintele Ioan-Alexandru Burlăcescu; părintele Andrei-Gabriel Costache; părintele Andrei Hlandan; părintele Costin-Alexandru Vișoiu; părintele Bogdan Neac­șiu; părintele Marius-Ștefan Ciulu; părintele Vasile Florea; părintele Răzvan Anghelache; părintele Ilie-Emanuel Enoae; părintele Cătălin-Valentin Ivan; părintele Florin-Alexandru Mînzu; părintele Marius-Anton Moțoc; părintele Constantin Nedelcu; părintele Nicolae-George Tache și părintele Ștefan Teliceanu.

La final, clericii care au devenit duhovnici au primit în dar din partea Patriarhului României câte o cruce, un Molitfelnic, precum și alte daruri, iar în semn de recu­noștință și de dragoste, aceștia au oferit Întâistătătorului Bisericii Noastre un frumos coș cu flori.