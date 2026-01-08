Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujbă arhierească de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul la Hârlău

Data: 08 Ianuarie 2026

În ziua cinstirii Soborului Sfântului Proroc Ioan, 7 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Hârlău, județul Iași.

Din sobor au mai făcut parte părintele protopop Victor Pîslariu, părintele paroh Gabriel Argatu, părintele Mihai Amargheoalei, precum și câțiva clerici din oraș.

În cuvântul rostit, Părintele Episcop‑vicar i‑a îndemnat pe cei de față să urmeze exemplul vieții Sfântului Ioan, punând astfel început bun în noul an. După împărtășirea cu Sfintele Taine, credincioșii au primit binecuvântarea ierarhului.

 

