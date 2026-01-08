La praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Liturghie, urmată de Sfințirea Mare a apei la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din
Slujbă arhierească de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul la Hârlău
În ziua cinstirii Soborului Sfântului Proroc Ioan, 7 ianuarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Hârlău, județul Iași.
Din sobor au mai făcut parte părintele protopop Victor Pîslariu, părintele paroh Gabriel Argatu, părintele Mihai Amargheoalei, precum și câțiva clerici din oraș.
În cuvântul rostit, Părintele Episcop‑vicar i‑a îndemnat pe cei de față să urmeze exemplul vieții Sfântului Ioan, punând astfel început bun în noul an. După împărtășirea cu Sfintele Taine, credincioșii au primit binecuvântarea ierarhului.