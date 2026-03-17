Olimpiada de Religie, „o primăvară în educația creștină”

Inspectoratele Școlare Județene Galați și Brăila, în parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos, au organizat sâmbătă, 14 martie, etapa județeană a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox, pentru elevii de gimnaziu și liceu. În total, peste 850 de elevi au răspuns acestei chemări, transformând‑o dintr‑o competiție într‑o veritabilă „primăvară a educației creștine” ce a înflorit prin rugăciune și mărturisire comună.

Pentru elevii din județul Galați, manifestarea a început într‑o profundă atmosferă de trăire duhovnicească, în capela Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei”, unde a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de un sobor de preoți, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Un aspect deosebit l‑a reprezentat faptul că întreaga Sfântă Liturghie a fost cântată omofon de elevii prezenți, ca o singură voce tânără, plină de viață și prospețime în rugăciune. Mulți dintre aceștia s‑au împărtășit, înaintea probei de concurs, cu Trupul și Sângele Domnului.

După slujbă, ierarhul a rostit un cuvânt în care a adus mulțumiri părinților și bunicilor pentru creșterea în duh creștin a acestor elevi, dar și profesorilor, îndrumătorilor și preoților din parohii pentru faptul că s‑au îngrijit să le insufle elevilor dragostea pentru studiul religios.

Proba de concurs s‑a desfășurat, nu întâmplător, tot la seminarul andreian, instituție care, în ultimii ani, s‑a preocupat de promovarea programelor de educație creștină interdisciplinară a tineretului. Despre această școală, chiriarhul de la Dunărea de Jos a spus că în ea „elevii de școală primară și gimnazială reușesc să se împărtășească din specificul educației unui seminar teologic, adică să fie ghidați după jaloane ale legăturii dintre revelație, educație laică și principii morale echilibrate și sănătoase, aspecte pe care familia creștină le caută mai mult ca oricând, mai ales în orașe”.

Înaintea începerii probei scrise, Înaltpreasfințitul Părinte Casian i‑a vizitat pe tineri în sălile de concurs, oferindu‑le nu doar încurajări, ci și daruri simbolice: iconițe, cărți de rugăciune și altele asemenea. Un element inedit l‑a reprezentat oferirea unor diplome de participare personalizate, pe care s‑a aflat icoana Soborului Sfintelor Femei Românce, troparul și binecuvântarea ierarhului, prin care s‑a dorit să fie evidențiat faptul că fiecare elev care a participat la această etapă județeană este, de fapt, un premiant al eparhiei, vrednic de a fi prețuit în comunitatea parohială din care provine.

Brăila, gazda etapei naționale pentru elevii de gimnaziu

Pentru celălalt județ al eparhiei, olimpiada s‑a desfășurat la Colegiul Național „Ana Aslan” din municipiul Brăila. Programul a început cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” de către un sobor de preoți, prilej cu care mulți dintre copiii participanți s‑au împărtășit cu Sfintele Taine.

O delegație eparhială, formată din pr. Ionel Rotaru, vicar eparhial, pr. Ștefan Constandache, protoiereu al Protopopiatului Brăila, și prof. Elena Cocîrlea, inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, a trecut prin sălile de concurs, transmițând tinerilor binecuvântarea chiriarhului și aceleași daruri simbolice menite să le răsplătească efortul și evlavia.

Municipiul Brăila va fi gazda etapei naționale a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox, în perioada 21‑25 aprilie. Pentru elevii de liceu, etapa națională se va desfășura între 15 și 19 aprilie la Reșița, în județul Caraș‑Severin.

Un reper al maturității relaţiei dintre Biserică, Familie și Școală

Parteneriatul dintre Biserică și Școală se dovedește a fi unul matur în Eparhia Dunării de Jos. Efortul comun de a se deschide din ce în ce mai mult către tineri s‑a văzut în numărul crescut de participanți la etapa județeană a olimpadei: peste 850. Dintre aceștia, mai mult de jumătate au luat note peste 8,00, iar unii dintre ei au atins chiar nota maximă.

Pentru implicarea lor în educația tinerilor, au primit diplome de apreciere atât elevii participanți, cât și profesorii de religie și preoții care i‑au îndrumat pe drumul cunoașterii religioase.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat succesul la nivel de eparhie al acestui eveniment prin prisma legăturii vii dintre generații, definind acest moment nu doar ca pe o competiție, ci ca un reper al maturității relaţiei dintre Biserică, Familie și Școală. „În anul închinat pastorației familiei, această olimpiadă a fost ca o primăvară în educația creștină. La nivel eparhial, s‑a urmărit lucrarea comună cu cele trei elemente: cadrul familial, preotul și profesorul de religie. Această olimpiadă nu este un simplu concurs, ci este o formă concretă de integrare a tinerilor în viața Bisericii, care arată multă flexibilitate din partea ei și capacitate de a‑i respecta pe cei din prima generație - tinerii, pe cei din a doua generație - părinții, și pe cei din a treia generație - bunicii”, a concluzionat chiriarhul Dunării de Jos.