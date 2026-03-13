Sărbătorirea Sfântului Simeon Noul Teolog la Mănăstirea Cașin

Joi, 12 martie 2026, în ziua de pomenire a Sfântului Simeon Noul Teolog, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Parohia „Buna Vestire” din Mănăstirea Cașin, Protopopiatul Onești.

La slujba de hram au slujit împreună cu ierarhul peste 30 de preoți, la rugăciune participând numeroși credincioși veniți pentru a cinsti ocrotitorul spiritual al bisericii. În cadrul slujbei a fost săvârșită și o pomenire pentru eroii neamului.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre viața și propovăduirea Sfântului Simeon Noul Teolog, unul dintre cei trei mari părinți ai Bisericii care poartă acest nume. Ierarhul a subliniat că adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu nu vine doar din studiu, ci mai ales din experiența rugăciunii și din trăirea credinței.

De asemenea, ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să aprofundeze sensul cuvintelor din Crez, amintind că atunci când Îl mărturisim pe Dumnezeu drept „Atotțiitorul”, mărturisim credința că El „le ține pe toate în mâna Sa și le rânduiește spre folosul nostru”, chemându‑i pe credincioși să spună cu încredere, în orice împrejurare: „Facă‑se voia Ta”.

După cuvântul ierarhului, părintele protoiereu Nicolae Zaharia a adresat celor prezenți un mesaj de mulțumire, subliniind frumusețea comuniunii liturgice din ziua hramului: „Prin vorbe puține putem transmite multe. Prin eleganță și estetică liturgică putem face ca o slujbă să ne‑o însușim în așa fel încât să ne dorim să nu se termine niciodată”, arătând că, prin rugăciune, post și smerenie, creștinul este chemat să transforme întreaga viață într‑o „liturghie perpetuă”.

La finalul slujbei, părintele paroh Ioan Bârgăoanu a mulțumit ierarhului și preoților slujitori pentru prezență și pentru comuniunea liturgică din ziua hramului.

Cu acest prilej, părintele Marius Popescu, de la Parohia „Sfântul Ioan” din Bacău, cadru didactic universitar la Facultatea de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a prezentat volumul „Sfinții Trei Ierarhi - chipuri vii ale teologiei trăite”, semnat de Arhiepiscopul Ioachim Giosanu, precum și un suport digital care cuprinde înregistrarea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în interpretarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și a Corului „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.