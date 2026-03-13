Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Delegație din Georgia în Arhiepiscopia Târgoviștei

Delegație din Georgia în Arhiepiscopia Târgoviștei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 13 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit joi, 12 martie, la Reședința eparhială, vizita unor profesori ai Universității Sulkhan‑Saba Orbeliani din Tbilisi, Georgia, aflați la Târgoviște într‑un schimb de experiență cu Universitatea „Valahia”.

Delegația georgiană a fost alcătuită din prof. dr. Dimitry Gegenava, prorector și director al Institutului „Prințul David” pentru Drept; prof. dr. Gocha Barnovi, decanul Facultății de Teologie, și prof. dr. Guram Lursmanashvili, profesor în cadrul Facultății de Teologie și director al Institutului de Teologie și Filosofie.

Întâlnirea a prilejuit un dialog cordial și rodnic, dedicat legăturilor spirituale și culturale dintre România și Georgia, evocând contribuția Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și subliniind marea responsabilitate educațională a învățământului universitar, precum și rolul Bisericii, în ambele țări, de a forma noile generații în spiritul unității, solidarității, reconcilierii, păcii și apropierii dintre oameni, popoare, țări și culturi.

La întâlnire au participat: pr. prof. dr. Florea Ștefan, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște; prof. dr. Marian Croitoru; pr. Marian Puiescu, consilier eparhial, și George Vasilache, inspector eparhial, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri