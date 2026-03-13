Delegație din Georgia în Arhiepiscopia Târgoviștei

Data: 13 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit joi, 12 martie, la Reședința eparhială, vizita unor profesori ai Universității Sulkhan‑Saba Orbeliani din Tbilisi, Georgia, aflați la Târgoviște într‑un schimb de experiență cu Universitatea „Valahia”.

Delegația georgiană a fost alcătuită din prof. dr. Dimitry Gegenava, prorector și director al Institutului „Prințul David” pentru Drept; prof. dr. Gocha Barnovi, decanul Facultății de Teologie, și prof. dr. Guram Lursmanashvili, profesor în cadrul Facultății de Teologie și director al Institutului de Teologie și Filosofie.

Întâlnirea a prilejuit un dialog cordial și rodnic, dedicat legăturilor spirituale și culturale dintre România și Georgia, evocând contribuția Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și subliniind marea responsabilitate educațională a învățământului universitar, precum și rolul Bisericii, în ambele țări, de a forma noile generații în spiritul unității, solidarității, reconcilierii, păcii și apropierii dintre oameni, popoare, țări și culturi.

La întâlnire au participat: pr. prof. dr. Florea Ștefan, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște; prof. dr. Marian Croitoru; pr. Marian Puiescu, consilier eparhial, și George Vasilache, inspector eparhial, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.