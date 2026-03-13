Binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei pentru botoșăneni

Data: 13 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i‑a binecuvântat în zilele de 7 și 8 martie pe credincioșii din Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”‑Tudor Vladimirescu, comuna Avrămeni, județul Botoșani.

Sâmbătă seara, după slujba Vecerniei, a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de soborul preoților din cercul misionar, credincioșii prezenți fiind miruiți apoi de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că trebuie să ne ferim de boala rătăcirii și să ascultăm cuvântul Sfântului Apostol Pavel către Tit și Timotei, de „a ține dreptarul cuvintelor celor sănătoase” care se arată în credința și iubirea lui Hristos. Sănătatea sufletelor noastre este dată în primul rând de ținerea cuvintelor sănătoase care se află în una sfântă, sobornicească și apostolică Biserică Ortodoxă a lui Hristos.

Preoții însoțiți de familiile lor au participat apoi la un moment festiv la finalul căruia Înaltpreasfinția Sa a oferit flori doamnelor preotese din Cercul Misionar Avrămeni cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, încurajându‑le în frumoasa lor misiune. A doua zi, primarul comunei Avrămeni, George Telișcă, împreună cu părintele protopop Constantin Macuc, cu părintele inspector Petru Ceobanu, cu preotul paroh Gelu Costăchescu, cu enoriașii și invitații, l‑au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Teofan pentru a săvârși împreună Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a relatat că cei patru bărbați care l‑au adus pe paralitic la Hristos sunt: postul care ne apropie de Dumnezeu, rugăciunea fără de care nimeni nu se tămăduiește (în mod special atunci când este bolnav în sufletul său), milostenia care ne apropie de Dumnezeu - dat fiind că în fiecare sărac este prezent în chip tainic Hristos - și smerenia, căci omul mândru nu se poate apropia de Dumnezeu. De asemenea, ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu Sfânta Scriptură, Sfânta Liturghie, Împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos și parohia în care suntem chemați să fim membri.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Gelu Costăchescu a fost hirotesit „sachelar” pentru frumoasele activități desfășurate în cei patru ani de pastorație.

După ce a dăruit hrană duhovnicească prin săvârșirea Sfântului Maslu și a Dumnezeieștii Liturghii, ierarhul a oferit și o masă tuturor celor prezenți.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vizitat o familie din parohie, o văduvă cu cinci copii. Înaltpreasfinția Sa a oferit un sprijin financiar și un cuvânt de întărire în greaua încercare în care se află.

Preotul paroh a mulțumit cu recunoștință Părintelui Mitropolit pentru toată dragostea și efortul arătate. A mulțumit, de asemenea, Consiliului parohial, membrilor Comitetului parohial, donatorilor și enoriașilor care s‑au implicat în buna și frumoasa organizare a evenimentului.