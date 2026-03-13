Film dedicat promovării vieții la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Asociația Studenți pentru Viață București, în colaborare cu Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO), a organizat miercuri seara, 11 martie, o proiecție de film la care au participat studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Evenimentul a făcut parte din „Luna pentru viață” și a avut drept scop promovarea vieții.

Tinerii au vizionat filmul „Neplanificat”, o peliculă bazată pe o poveste reală, care urmărește parcursul lui Abby Johnson, directoarea unei clinici de renume din Statele Unite ale Americii. În urma unor evenimente din viața sa, aceasta alege să se alăture campaniilor pro‑viață. Filmul abordează două aspecte importante ale problematicii pro‑viață: criza de sarcină și adopția.

Constantin‑Robert Toader, vicepreședintele Departamentului de formare și dezbateri al Asociației Studenți pentru Viață București, a subliniat, la finalul filmului, importanța sprijinului concret acordat femeilor aflate în criză de sarcină și a responsabilității comunității de a fi alături de cei mai vulnerabili.

„Evenimentul organizat de Asociația Studenți pentru Viață București a creat un cadru de reflecție profund, în care fiecare participant a putut conștientiza mai bine valoarea sprijinului acordat mamelor aflate în criză de sarcină. Filmul prezentat a urmărit parcursul profesional și personal al lui Abby Johnson, de la implicarea sa în mișcarea pro‑alegere până la devenirea uneia dintre cele mai cunoscute voci pro‑viață din Statele Unite. Este o mărturie despre convingeri, schimbare și curajul de a‑ți asuma public propriile alegeri. Participanții au înțeles că sprijinul trebuie să fie oferit atât mamei, cât și copilului nenăscut, indiferent de vârstă sau alte circumstanțe, iar discuția de după vizionare a permis clarificarea și nuanțarea atitudinii potrivite față de problematica avortului. Această seară a demonstrat că empatia, solidaritatea și ajutorul concret pot transforma experiențe dificile în momente de apropiere și învățare, iar curajul de a apăra viața rămâne un exemplu demn de urmat”, a spus Constantin‑Robert Toader.

Studenți pentru Viață este organizația studenților pro‑viață din centre universitare ale României. În prezent, asociația are filiale la București și Iași.

„Luna pentru viață” - martie, este marcată și anul acesta printr‑o serie amplă de evenimente organizate în București și în alte localități din România și Republica Moldova. Acțiunile se desfășoară sub tema „Solidaritate pentru amândoi”. Ediția din 2026 propune o reflecție asupra nevoii de sprijin autentic pentru mamă și copil, înainte și după naștere, evidențiind faptul că grija pentru viață este o responsabilitate comună a întregii societăți.

În București, „Marșul pentru viață” 2026 va fi organizat de asociațiile „România pentru viață” și „Studenți pentru viață”, în ziua de sâmbătă, 28 martie. Adunarea participanților se va face, începând cu ora 11:30, în Piața Universității. La ora 12:30, participanții vor porni în marș pe traseul Bd. Regina Elisabeta - Bd. Schitu Măgureanu - Parcul Izvor. La ora 13:00 va începe concertul „Live for Life”, în Parcul Izvor.