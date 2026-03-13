Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Studenți teologi în vizită la Penitenciarul Timișoara

Știri
Un articol de: Pr. Marius Florescu - 13 Martie 2026

Studenții din anii III și IV ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara, însoțiți de părintele lect. dr. Marius Florescu, au vizitat marți, 10 martie, Penitenciarul din Timișoara, aflat în imediata vecinătate a facultății. În biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta penitenciarului s‑a săvârșit Taina Sfântului Maslu, din sobor făcând parte părintele dr. Florin Avram, capelan al penitenciarului, și diaconul Vasile Spisländer. Au participat deținuți aflați în custodia penitenciarului și studenți teologi care au dat răspunsurile la strană. După slujbă, studentul Lucian Ușvat a susținut o cateheză despre importanța Sfântului Maslu în viața duhovnicească. Celor prezenți li s‑au oferit fructe achiziționate prin grija unor studenți teologi. Această experiență misionară a fost bine primită de studenții teologi, care astfel au putut să vadă pe teren practic misionar‑pastoral cunoștințele teoretice dobândite la cursul de misiologie.

 

