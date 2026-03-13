Asociația Studenți pentru Viață București, în colaborare cu Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO), a organizat miercuri seara, 11 martie, o proiecție de film la care au participat studenți ai
Studenți teologi în vizită la Penitenciarul Timișoara
Studenții din anii III și IV ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara, însoțiți de părintele lect. dr. Marius Florescu, au vizitat marți, 10 martie, Penitenciarul din Timișoara, aflat în imediata vecinătate a facultății. În biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta penitenciarului s‑a săvârșit Taina Sfântului Maslu, din sobor făcând parte părintele dr. Florin Avram, capelan al penitenciarului, și diaconul Vasile Spisländer. Au participat deținuți aflați în custodia penitenciarului și studenți teologi care au dat răspunsurile la strană. După slujbă, studentul Lucian Ușvat a susținut o cateheză despre importanța Sfântului Maslu în viața duhovnicească. Celor prezenți li s‑au oferit fructe achiziționate prin grija unor studenți teologi. Această experiență misionară a fost bine primită de studenții teologi, care astfel au putut să vadă pe teren practic misionar‑pastoral cunoștințele teoretice dobândite la cursul de misiologie.