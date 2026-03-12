Liturghie arhierească, la Mănăstirea Bogdana din județul Bacău

În după-amiaza zilei de luni, 9 martie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a poposit în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfânta Treime”-Bogdana, păstorită de stareța Mihaela Radu. Aici, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, din sobor făcând parte părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din cadrul arhiepiscopiei, și părinții slujitori ai mănăstirii.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul slujbei, Preasfinția Sa le-a vorbit celor pre­zenți despre originea și rostul Liturghiei Darurilor înainte sfințite, accentuând dorința creștinilor din vechime de a ajuna mai mult în aceste zile ale Postului Mare, exemplu pe care încercăm să îl copiem.

Întrucât în ziua de 9 martie Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, dar și pe românii care au suferit în temnițele comuniste pentru credință și libertate, ziua fiind dedicată rugăciunii, recunoștinței și cinstirii celor care au mărturisit credința creștină în fața regimului ateu din perioada 1944-1989, ierarhul a amintit în cuvântul său și despre jertfa acestora, de ale cărei roade ne bucurăm astăzi.