Conferință dedicată celor două modele de soție și mamă creștină

Data: 12 Martie 2026
Data: 12 Martie 2026

Parohia Copăceni Mănăstirea, județul Ilfov, organizează duminică, 15 martie, începând cu ora 12:00, o conferință cu tema „Sfânta Maria Brâncoveanu și Sfânta Anastasia Șaguna - modele pentru soțiile și mamele creștine”. Evenimentul va avea loc la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, din comuna Copăceni, județul Ilfov. Invitat este diac. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj‑Napoca, cunoscut pentru preocupările sale în domeniul istoriei Bisericii și pentru contribuțiile aduse la valorificarea personalităților marcante ale spiritualității românești.

Conferința își propune să aducă în atenția credincioșilor două figuri luminoase ale istoriei și spiritualității românești: Sfânta Maria Brâncoveanu, soția domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, și Sfânta Anastasia Șaguna, mama marelui ierarh Andrei Șaguna.

Prin organizarea acestei conferințe, parohia urmărește să ofere credincioșilor un prilej de reflecție asupra rolului femeii în viața Bisericii și a familiei, dar și să evidențieze faptul că sfințenia se naște adesea în spațiul discret al vieții de zi cu zi, prin credință, jertfă și responsabilitate.

 

