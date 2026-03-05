„Lumina din ecran”, un nou proiect al Parohiei Sudiți din Ilfov

Data: 05 Martie 2026

Începând cu Duminica întâi din Postul Mare, parohia ilfoveană Sudiți a dat startul unui nou proiect catehetic și misionar: cinematograful parohial, o inițiativă prin care se dorește aducerea mai aproape de sufletele credincioșilor viața sfinților și lucrarea lui Dumnezeu, prin intermediul filmelor creștine. Prima întâlnire a fost dedicată vizionării filmului „Nectarul iertării”, o producție TRINITAS TV, care evocă viața și minunile Sfântului Ierarh Nectarie. La finalul proiecției, părintele paroh Florin Mihail Bratu a subliniat bunătatea și smerenia marelui ierarh, evidențiind dragostea sa necondiționată și puterea iertării, care transformă inimile și aduce pace.

„Mesajul filmului a fost o chemare la răbdare în suferință, la nădejde și la încredere deplină în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Următoarea întâlnire va avea loc în a doua duminică a Postului Mare, când va începe difuzarea serialului «De la Farasa spre Cer», dedicat vieții Sfântului Paisie Aghioritul, o producție ce prezintă drumul său de la copilăria trăită în credință până la înălțimile sfințeniei. Prin acest proiect, dorim ca fiecare seară de vizionare să devină nu doar un moment cultural, ci o adevărată întâlnire cu sfințenia, un prilej de reflecție, dialog și întărire duhovnicească. Îi așteptăm cu drag pe toți cei dornici de zidire sufletească și de apropiere de Dumnezeu să fie alături de noi la acest nou demers parohial”, ne‑a transmis preotul paroh Florin Mihail Bratu.