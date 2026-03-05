Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activități dedicate primăverii la Centrul de zi „Sfânta Muceniță Sofia”

Știri
Un articol de: Laura Irimia - 05 Martie 2026

Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor derulează în această perioadă proiectul intitulat „Vestim bucuria primăverii”, dedicat sărbătorilor de 1 și 8 martie - Ziua Internațională a Femeii. Proiectul constă în organizarea unor ateliere de creație în cadrul cărora copiii realizează mărțișoare tradiționale, flori din hârtie creponată, felicitări, semne de carte cusute pe etamină și alte decorațiuni specifice primăverii. Activitățile au ca scop dezvoltarea creativității, a îndemânării și, mai ales, cultivarea bucuriei de a dărui. Miercuri, 4 martie, copiii centrului au vizitat rezidentele căminului de bătrâni de la Mănăstirea Christiana. Cu acest prilej, copiii au oferit momente muzicale emoționante, interpretând, sub coordonarea profesoarelor Lucica Vîlcan și Felicia Popescu, cântece vesele de primăvară și cântece dedicate mamei, acompaniate la chitară. Doamnele prezente au primit în dar flori, mărțișoare, felicitări și semne de carte, toate lucrate manual de către copii în cadrul atelierului de creație al centrului. Gesturile pline de sensibilitate și căldură au adus multă emoție și bucurie în sufletele tuturor celor prezenți. La rândul lor, copiii au fost răsplătiți cu daruri oferite de doamnele internate în centru, aflate sub grija și dragostea monahiei Dositeea Savin, coordonatoarea căminului de bătrâni al Mănăstirii Christiana din București. Prin acest proiect, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” își reafirmă misiunea de a forma caractere, de a cultiva respectul față de vârstnici și de a încuraja solidaritatea între generații.

 

